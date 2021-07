Țara umilinței: Bătrânii sunt nevoiți să vândă vechituri în stradă ca să nu moară de foame

CHIȘINĂU, 3 iul - Sputnik. Zile numărate au mai rămas până la alegerile parlamentare anticipate, așa că discursurile politice înflăcărate devin tot mai răsunătoare la Chișinău. Doar că cetățenii simpli, nevoiți să înfrunte zilnic sărăcia lucie în care trăiesc, par dezgustați, amărâți, obosiți de promisiuni și lideri politici care le vând iluzii.

Departe de forfota de pe scena politică, bătrânii care primesc pensii mizere sunt mai degrabă preocupați să-și facă un ban în plus ca să supraviețuiască. Este și cazul acestei femei pe nume Dina, în vârstă de 85 de ani, care își vinde florile crescute în grădină la o piață improvizată din Chișinău.

© Sputnik / Alina Munteanu Femeia de 85 de ani vinde flori în stradă ca să supraviețuiască

„10 lei buchetul” - încearcă timid să ademenească trecătorii femeia care a muncit în sudoarea frunții o viață, pentru ca în cele din urmă să nu se poată bucura de liniște nici la bătrânețe.

„Astăzi am adus flori de câmp, iar mâine voi aduce gherghine crescute în grădina mea. Vara e mai simplu, pentru că pot să mai vând ceva și să câștig ceva adăugător la pensie, dar iarna nu am această posibilitate și e foarte greu”, i-a mărturisit femeia corespondentului Sputnik Moldova cu care a schimbat câteva vorbe.

În cadrul discuției, aflăm lucruri tulburătoare. Dina Stepanovna, așa cum s-a prezentat protagonista reportajului nostru, deține cea mai înaltă distincție națională de odinioară - Ordinul Lenin, care i-a fost atribuit în perioada în care țara noastră era parte a Uniunii Sovietice. În palmaresul ei se numără și Ordinul Gloria Muncii.

© Sputnik / Yuriy Anna Deținătoare a Ordinelor Lenin și Gloria Muncii, mătușa Dina este nevoită să vândă flori în stardă

„Am muncit 30 de ani la fabrica de oglinzi din Chișinău, care s-a ruinat după ce am ieșit la pensie. Era anul 1991. Toată viața am muncit în sudoarea frunții, nu m-a speriat niciodată munca și am primit și distincții”, mărturisește mătușa Dina.

Un adevăr dur care ne face să înțelegem că trăim într-o societate bolnavă - statul a uitat chiar și de cei care reprezentau odinioară mândria țării.

În piața improvizată, totul se vinde la preț derizoriu

În piața improvizată găsești la fiecare pas pensionari care vând la preț de nimic tot ce găsesc prin casă - o demonstrează diversitatea mărfii pe care o scot la vânzare - de la verdețuri până la adidași și haine second-hand.

© Sputnik / Yuriy Anna Pensionarii vând la preț de chilipir tot ce găsesc prin casă

Deși totul se vinde pe sume derizorii, comercianții ambulanți lasă oricât din preț.

© Sputnik / Alina Munteanu Pensionarii vând la preț de chilipir tot ce găsesc prin casă

„Cumpărați vă rog acest șorț. Vi-l dau cu doar 5 lei”, încearcă să vândă măcar ceva o altă pensionară care și-a scos lucrurile în stradă.

Cei mai mulți comercianți ambulanți se găsesc lângă Gara Feroviară. Aici vin cei care vând ce au mai valoros prin casă, ca să aibă ce să mănânce.

© Sputnik / Alina Munteanu Piața de vechituri de la Gara Feroviară

Galina Vasiloi este o pensionară de 67 de ani din raionul Șoldănești. Femeia care a avut o soartă cruntă nu numai că încearcă să se salveze pe sine însăși de sărăcie, ci și pe apropiații săi, care nu o duc nici ei ușor.

© Sputnik / Alina Munteanu Galina Vasiloi vinde la prețuri de chilipir tot ce are de preț prin casă

"Am nouă nepoței de la copii, iar aici am hăinuțe de-ale lor, dintre care unele sunt noi. Le-am cumpărat pentru ei, dar din cauza pandemiei și distanței nu am reușit să ne vedem de doi ani. Pentru că au crescut și nu se mai potrivesc, am decis să scot la vânzare tot ce am din casă pentru a câștiga un ban în plus să-mi ajut feciorul bolnav", a spus pensionara.

© Sputnik / Alina Munteanu Piața de vechituri de la Gara Feroviară

Chiar dacă totul se vinde la prețuri de nimic, nu se găsesc prea mulți cumpărători.

"Vând hăinuțele la un preț simbolic, dar din păcate nimeni nu vrea să le cumpere. Mai întâi am mers cu hainele la piața din Șoldănești să le vând, dar nu prea cumpăra nimeni. Deja de câteva săptămâni la rând vin la această piață, dar și aici e aceeași situație", spune femeia.

Nu este ușor să prinzi un loc în piața improvizată de lângă Gară. Galina mărturisește că trebuie să vină dimineața devreme ca să poată vinde ceva.

"În timpul săptămânii nu ne dă voie, venim doar sâmbăta și duminica de la 14:00, dar și așa stăm doar câteva ore", a spus Galina Vasiloi.

© Sputnik / Alina Munteanu Piața de vechituri de la Gara Feroviară

A muncit o viață întreagă, dar răsplata nu e nici pe departe pe măsura efortului pe care l-a depus.

"Am lucrat 35 de ani în Moldova, iar pensia este de 1 000 de lei. Cum să trăiești cu acești bani? Te duci la magazin, dar din acești bani nu poți cumpăra cam nimic. Cu ce vii de acolo acasă? Dar cum să mai trăiești cu 1 000 de lei pe lună când ai copii, de achitat facturi, dar și să mai mănânci", spune indignată pensionara.

Alegerile parlamentare anticipate îi găsesc pe cei mai mulți dintre moldoveni dezamăgiți de sărăcie, corupție și ineficiența partidelor care au guvernat țara în ultimii ani.

"E foarte greu la noi. Ce se gândește statul acesta? Cum poate să trăiască lumea acasă? Nu sunt condiții în țară, nici de trai, nici de muncă. Nu ne ajunge nici de mâncare", a spus femeia.

© Sputnik / Alina Munteanu Piața de vechituri de la Gara Feroviară

În Republica Moldova pensia minimă pentru limita de vârstă este de 1188 de lei - echivalentul a doar 55 de euro.

