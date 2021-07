O insectă ciudată intră în casele moldovenilor: Iată cum arată și cât de periculoasă este

CHIȘINĂU, 7 iul - Sputnik. O insectă ciudată, necunoscută, dă năvala în casele moldovenilor, obișnuind să-și facă cuib mai ales pe obiectele din lemn.

Oaspeții bizari sunt și foarte zgomotoși – au o lungime de 1,5 – 2,5 centimetri, par a fi viespi, dar seamănă și cu o furnică gigantică.

Sceliphron curvatum

Aceste insecte își fac apariția în casa care le-a picat cu tronc și apoi toată ziua o țin într-un dute-vino continuu. Dacă închizi fereastra, stau la pândă pe pervaz și pătrund cu iuțeala unei săgeți în interior atunci când o deschizi din nou.

Sputnik Moldova a solicitat explicația savantului Valeriu Derjanschi de la Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei.

„Este o viespe de noroi”, a identificat insecta profesorul Derjanschi. Denumirea științifică a acestei insecte este Sceliphron curvatum.

Nu înțeapă oamenii, dar sunt inamicii păianjenilor

De ce viespea de noroi intră în casele oamenilor? Insecta caută un adăpost sigur, ferit de vânt și ploi, pentru sine și pentru urmași, a explicat savantul.

La prima întâlnire cu viespile de noroi, mulți oameni fug din încăpere, de teamă să nu-i înțepe. Unii le alungă afară cu un ștergar sau un ziar. Dar nu scapă de ele, pentru că insectele revin la nesfârșit. Culmea e că-și aduc și alte surate, astfel încât numărul lor poate deveni impresionant în câteva zile.

Viespile de noroi nu înțeapă oamenii, dar își folosesc acul împotriva păianjenilor și larvelor. Și chiar dacă „i-ar da ac” omului, disconfortul provocat ar fi minim, a precizat savantul.

Și da, au o memorie excelentă, chiar o memorie genetică: revin la locul care le-a plăcut sau unde se afla cuibul din care au ieșit, a confirmat Valeriu Derjanschi.

Din acest motiv, o casă care a fost vizitată de viespile de noroi nu va fi uitată de aceste insecte nici în următorii ani.

După ce găsesc un loc pe placul lor, mai ferit de lumină, viespile de noroi își încep munca: se apucă să-și construiască un cuib. De regulă, optează pentru obiectele din lemn – dulapuri, mese, scaune, ușile și ramele ferestrelor. Mai sunt atrase și de cărți, pentru că hârtia este produsă din lemn. În unele cazuri, însă, în Chișinău, și-au făcut cuibul și în spatele televizorului sau aparatului de radio, a aflat reporterul Sputnik.

Cuib ce seamănă perfect cu un mic ulcior

Cuibul și-l „sculptează” cu multă migală - după dulap, sub masă, sub scaun, într-un colț de ușă sau fereastră. Singure sau în perechi. Cuibul gata are forma unui mic butoiaș sau a unui ulcior de culoare gri, cu o suprafață netedă. Insecta mai este numită și „viespe-olar”, datorită formei cuibului.

Insectele aduc mâlul sau lutul necesar pentru sculptarea cuibului în gură și în lăbuțe – iată de ce fac atâtea drumuri cât e ziua de lungă. Un cuib-ulcior poate fi gata și în 2-3 ore, într-atât sunt de harnice.

Înțelegi când viespile de noroi își construiesc cuibul, chiar dacă nu le vezi de după mobilă, pentru că în toiul muncii produc un zumzet foarte puternic. În cuibul gata depun un păianjen sau o altă insectă, paralizate prin înțepătură și transformate astfel într-o „conservă vie” pentru viitoarea generație. Apoi viespea de noroi depune un ou și sigilează cuibul. După ce iese din ou, larva viespii de noroi se hrănește cu păianjenul paralizat, se transformă în pupă și iese din cuib ca viespe de noroi adultă.

Savanții ne recomandă să nu omorâm viespile de noroi, care, bineînțeles, își au rolul lor în natură. Potrivit entomologilor, oamenilor de știință care studiază insectele, dacă dorim să scăpăm de viespile de noroi, trebuie să le speriem de mai multe ori, alungându-le afară cu ajutorul unui ștergar sau al unui ziar. Până la urmă, ar trebui să înțeleagă mesajul. Alte soluții ar fi să ținem ferestrele închise ori să montăm o plasă.

Totuși, dincolo de tot deranjul pe care ți-l fac viespile de noroi, acceptă complimentul: ai o casă drăguță, sigură și ecologică.

