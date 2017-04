Imagini incendiare: Vezi cum arată campioana Moldovei la fitness bikini - VIDEO

CHIŞINĂU, 30 apr — Sputnik. Campioana Moldovei la fitness bikini este frumoasa şi ambiţioasa Leo Ciobu.

Admiratorii acesteia i-au scris zeci de mesaje de felicitare pe pagina de facebook.

© Photo: Facebook / Campioana Moldovei la fitness bikini, Leo Ciobu

Tânăra a recunoscut că este copleşită de emoţii şi le-a mulţumit tuturor celor care au susţinăt-o.

„Dragilor acesta a fost unul dintre cele mai aşteptate momente de aseară. Am devenit Campioana Republicii Moldova în categoria "up to 162cm"! Vreau să aduc sincere mulţumiri tuturor care mă sunau, care îmi scriiau şi mai ales celor care au fost alături şi au trăit cu mine acele emoţii cutremurătoare", a scris Leo pe pagina sa de facebook.

Dar efortul cel mare este înainte, pentru că va urma participarea la Campionatul Europei.

„Nu ne oprim aici, avem de lucru mai departe!", a subliniat proaspăta campioană.

