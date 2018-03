Aur pentru Echipa Atleţilor Ruşi la hochei, Germania - înfrântă în finală

CHIȘINĂU, 25 feb — Sputnik. Echipa Atleţilor Ruşi a învins Germania în minutele de prelungiri la finala de hochei de la Pyeongchang.

Meciul, care a avut loc duminică, la Kannin, s-a încheiat cu scorul de 4: 3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0) în favoarea rușilor. Au marcat Vyacheslav Voinov Gusev (în minutele 54 și 60) și Kirill Kaprizov (70). Pentru Germana au marcat Felix Schütz (30), Dominik Kagun (54) și Jonas Müller (57).

OAR Wins Olympic Gold In Men’s Hockey: Minnesota Wild prospect Kirill Kaprizov snipes the Golden Goal for the Olympic Athletes From Russia pic.twitter.com/dmG6Xzw8Kz — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 25, 2018 https://t.co/uuyeyIL5vY — Kukla's Korner (@kuklaskorner) 25 февраля 2018 г.

​Here’s the GWG for Kirill Kaprizov to win gold for the Russians for the first time since 1992 @russiahockey_en #WinterOlympics

​BREAKING: #mnwild draft pick Kirill Kaprizov scores in overtime to give Team Russia a 4-3 victory over Germany in the Pyeongchang Olympics gold medal hockey game pic.twitter.com/nP1ijUD091

— Star Tribune Sports (@StribSports) 25 февраля 2018 г.

​Anterior, echipa de hochei a Atleţilor Ruşi a învins echipa cehă și a ajuns în finala Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, garantându-şi cel puțin medalia de argint.

© Sputnik/ Александр Вильф Олимпиада 2018. Хоккей. Мужчины. Финал

Semifinala, care a avut loc vineri, la Kannin, s-a încheiat cu un scor de 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) în favoarea rușilor.

Ultima oară când echipa rusă a participat la un meci final la Jocurile Olimpice a fost la Nagano, în 1998. Atunci rușii au pierdut în faţa echipei cehe și au câștigat medalia de argint.