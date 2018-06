Clipul cu melodia oficială a Cupei Mondiale 2018, postat pe YouTube - Video

CHIŞINĂU, 9 iun — Sputnik. Melodia ”Live It Up", produsă de DJ-ul și compozitorul american Diplo, a fost înregistrată de Nicky Jam în colaborare cu vedeta filmului și rap-ului Will Smithl și interpreta albaneză Era Istrefi.

În secvențele de meciuri veți vedea multe vedete ale fotbalului mondial. Iar o fostă glorie, extrem de simpaticul brazilian Ronaldinho (de Assis Moreira), a participat la filmări în calitate de guest star.

Trioul de vocaliști va interpreta piesa înainte de finala Campionatului Mondial de Fotbal 2018 care va fi jucată pe stadionul Luzhniki din Moscova în data de 15 iulie.

Turneul se va desfășura timp de o lună, cu începere din 14 iunie, pe 12 stadioane din 11 orașe ale Rusiei.