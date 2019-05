Cursă de ciclism la Chișinău: Programul detaliat al evenimentului

CHIȘINĂU, 25 mai – Sputnik. Sâmbătă, 25 mai, în Piața Marii Adunări Naționale demarează cea de-a șasea ediție anuală a cursei urbane de ciclism „Chișinău Criterium 2019”.

Cursa urbană de ciclism va dura două zile: sâmbătă se va desfășura competiția de duatlon pentru copii și cursa de divertisment în masă „VELO FUN by SKODA”, iar duminică, 26 mai – cursa de ciclism ”Chișinău Criterium” cu trei distanțe: „15 km by Naturalis (MTB ONLY)”, 30 km by Technosoft (MTB + ROAD)” și „60 km (ROAD ONLY)”.

La evenimentul sportiv sunt așteptați și participanți de peste hotarele țării, în mod special, vor veni din Ucraina și România.”

”Chișinău Criterium 2019” va începe la ora 8:00, odată cu deschiderea zonei Expo. Ulterior, toți participanții la „Kids Criterium Duathlon” vor primi numerele de concurs și pachetele de start.

La ora 10:45 va avea loc încălzirea pentru participanții la „Kids Duathlon”;

La ora 11:00 – startul competiției „Kids Duathlon”;

La ora 13:00 - premierea participanților la „Kids Duathlon” din toate categoriile.

Începând cu ora 10:00, vor fi înmânate tricourile pentru participanții la cursa de divert isment în masă „VELO FUN by SKODA”, startul căreia este programat pentru ora 15:00. În cadrul cursei de divertisment va avea loc o tombolă cu premii valoroase.

La sfârșitul primei zile a evenimentului sportiv va avea loc „Pasta party” (începând cu ora 18:00) și un briefing pentru participanții la cursa de ciclism „Chișinău Criterium”, care se va adesfășura duminică, 26 mai.

© Photo : Chisinau Criterium 2019 Traseul cursei de ciclism Chișinău Criterium 2019

Dacă doriți să vă familiarizați mai detaliat cu programul ”Chișinău Criterium 2019” accesați site-ul oficial al evenimentului.

”Chișinău Criterium” este organizat de către asociația sportivă Sporter și cel mai mare panou de anunțuri gratuite din Moldova - 999.md.

Pentru a vă înregistra și afla toate detaliile competiției, accesați site-ul criterium.md.