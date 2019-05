Cine va merge la finala Ligii Campionilor: Proiect susținut de Sputnik Moldova

Câștigătorii programului au vizitat joi, 23 mai, Federația Moldovenească de Fotbal și s-au întâlnit cu Nicolae Cebotari, secretar general. Copiii au primit cadouri din partea forului fotbalistic național și au recunoscut că sunt fericiți pentru posibilitatea de a urmări pe viu Finala Ligii Campionilor UEFA, care se va juca pe 1 iunie, pe stadionul Metropolitano din Madrid.

De asemenea copii au fost primiți călduros de Președintele CNO, Nicolae Juravschi. Tinerii au oferit oficialilor lanțul prieteniei care simbolizează nouă valori, printre care solidaritate, pace, toleranță, victorie.

În acest an Republica Moldova a obținut cinci cote de participare la programul Fotbal Pentru Prietenie, organizat sub egida FIFA și UEFA pentru al doilea an consecutiv, cu susținerea FMF. În urma concursurilor organizate, au fost desemnați următorii câștigători: portar – Luca Grecu (FC Milsami), fundaș - Dumitru Diacov (FC Getica, Chișinău), mijlocaș - Roberto Rebeja (CF Măgdăcești, r-ul Criuleni), tânăr jurnalist – Nichita Chiosa (Liceul Leonardo Da Vinci din Chișinău), tânăr antrenor – Ștefan Caraulan (FC Codru Lozova).

Delegația Moldovei va fi cazată în tabăra fotbalistică de la Madrid în perioada 28 mai - 2 iunie și va urmări Finala Ligii Campionilor UEFA, în care se vor întâlni echipele engleze Liverpool și Tottenham Hotspur. Sputnik Moldova este pentru al doilea an consecutiv partener media al proiectului în Republica Moldova.