„Sherif” a pierdut în meciul de calificarea pentru Liga Campionilor

TIRASPOL, 11 iulie – Sputnik, Irina Leahova. Clubul de Fotbal „Sherif” a pășit cu stângul în noua campanie pentru europene. În meciul primei runde de calificare în Liga Campionilor UEFA disputat cu formația „Saburtalo” din Tbilis,i echipa tiraspoleană a pierdut cu scorul 3:0.

„Astăzi nu ne-a reușit nimic. Nici mingea nu am stăpânit-o Am pierdut controlul. Practic, nu am realizat nimic din ceea ce ne-am propus”, a spus antrenorul principal al CF „Sherif”, Zoran Zekici, la finalul meciului.

În prima repriză, scorul a fost deschis de jucătorii echipei „Saburtalo”, care au profitat de singura greșeală a apărării „Sherif”-ului.

A doua jumătate a meciului, cu toate că jocul s-a ameliorat, s-a încheiat trist pentru „Sherif”.

„Sherif” așa și nu a reușit să remedieze situația, pierzând la zero în fața echipei georgiene. Pe 16 iulie, la Tbilisi între cele două echipe va avea loc meciul retur.