Alexandru Epureanu: Sper că recenta victorie ne va ajuta să reușim în Liga Europei

Fostul căpitan al selecționatei Moldovei la fotbal, actualul fundaș al clubului Istanbul Bașakșehir, Alexandru Epureanu a acordat în exclusivitate un interviu pentru Sputnik după ce echipa a câștigat campionatul Turciei. El a spus ce emoții l-au încercat atunci când a obținut trofeul, cine dintre funcționarii sportivi din țara noastră l-a felicitat cu obținerea acestui titlu. De asemenea, el a recunoscut că după Istanbul Bașakșehir ar dori să-și anine ghetele în cui.

- Alexandru, Vă felicităm cu obținerea acestei mult râvnite victorii în campionatul Turciei!

- Mulțumesc mult!

- Câțiva ani la rând, până la asta, ați cedat titlu în ultimele partide. Acest lucru a fost o presiune psihologică în acest campionat?

- Da, eu am simțit această presiune în ultimele partide, nu avea cum să nu ne influențeze. În ultimii doi ani nou am luptat bine, dar la final pierdeam. Încercam să nu mă gândesc la asta, încercam să fac abstracție de acest fapt. Am încercat să mă concentrez pe joacă, să fac ceea ce ne cerea antrenorul.

- Înfrângerea de anul trecut se explică prin faptul că nu ați avut noroc sau totuși este vina echipei?

- Este greu de spus. În anul trecut, noi aveam cu opt puncte mai mult decât echipa de pe locul doi, dar în final al pierdut. Eu cred că noi le-am făcut un cadou, le-am dăruit victoria în campionat adversarilor noștri. Este adevărat că și adversarii noștri au depus efor ca să ne ajungă. Dar noi le-am oferit acest prilej, așa că cea mai mare parte din vină ne aparține.

- Este adevărat că celelalte cluburi au o atitudine nu chiar binevoitoare față de voi, dat fiind că sunteți un club nou și sunteți considerați niște parveniți?

- Sunt de acord cu Dvs. Dar suntem bucuroși că suntem o echipă care nu are suporteri, dar care, în ultimii ani, le face concurență marilor cluburi.

- Ați obținut titlu de campioni. Asta înseamnă că în sezonul următor riposta adversarilor va fi mai puternică?

- Asta se întâmplă în orice campionat, toți vor să-l înfrângă pe campion.

- Ieșirea în Liga Campionilor nu o să vă împiedice să vă concentrați pe jocul în Liga Europei, care va avea loc deja săptămâna viitoare?

- Eu sper că nu. Asta chiar ne va aduce o satisfacție psihologică. Noi am reușit să câștigăm campionatul și poate o să ne reușească, pe acest val, să câștigăm și Liga Europei.

- Cum estimați condiția fizică în care vă aflați?

- Acum echipa se simte bine. În primul rând, nu ne mai apasă această povară psihologică. Jocul din 5 august va arăta cât de buni suntem.

- Credeți că veți reuși ca înainte de sezonul următor să veniți acasă?

- Cel mai probabil – nu. Următorul campionat începe peste o lună. Totul depinde de partidele pe car ele vom juca în Europa. Dacă noi trecem de Copenhaga, vom avea o situați, dacă – vom avea o altă situație, va fi complicat.

- Deja aveți șase ani de când sunteți în acest club turcesc. Puteți să spuneți că vă simțiți acolo ca acasă?

- Da, pot să spun. În acest club am urcat cele mai înalte trepte ale carierii mele, am doar cuvinte bune despre acest club, despre cei care îl conduc, că au avut încredere în mine și m-au invitat. Pentru toate acestea eu m-am străduit să le mulțumesc prin jocul pe teren. De șase ani suntem împreună, de șase ani le-am făcut suporterilor un astfel de cadou, președintelui nostru car aștepta atât de mult această victorie.

Mine, după ce am plecat din Moldova, nu-mi mai reușise să mai câștig nici un trofeu. Și pentru mie este un mare stimulent. Eu le mulțumesc celor din club ă mi-au oferit o ademenea șansă și că împreună, după șase ani, am obținut un trofeu atât de mare.

- Admiteți că Istanbul ar putea fi ultimul club în cariera Dvs.?

- Vom vedea. Eu aș vrea să fie așa. Timpul va arăta, acum este greu de spus. Eu aș vrea pentru că deja nu mai sunt tânăr. Dacă aș mai rămâne încă câțiva ani în acest club ar fi foarte bine pentru mine.

- Cine dintre funcționarii din domeniul fotbalului v-a contactat după victoria în campionatul Turciei?

- Mi-a scris doar Pavel Ciobanu, m-a felicitat.

- Simțiți susținerea suporterilor din Moldova, citiți ce se scrie pe rețelele sociale?

- Am să vă spun sincer că eu nu prea intru pe rețelele sociale, Dar dacă spuneți că sunt oameni care îmi trimit felicitări, eu mă bucur de acest fapt. Le mulțumesc mult pentru susținere.

- Urmăriți ce se întâmplă în domeniul fotbalului în Moldova, ați putea să remarcați pe cineva?

- Eu de mult timp nu mai urmăresc jocurile din campionatul nostru și nu știu ce se întâmplă acolo. Selecționat nu a jucat de mult, dar în ultimele jocuri băieții parcă au început să arate mai bine. eu vreau doar să le urez succes, ca să obțină cel mai bun rezultat pentru țara noastră.

Nu aș putea să spun că cineva din campionatul moldovenesc s-a remarcat cumva. Eu cred că noi trebuie să fim puternici ca echipă, nu în mod individual. Din păcate, în țara noastră, nu prea avem fotbaliști puternici.

- Pentru că suntem în pandemie de coronavirus, vă este frică pentru Dvs. și cei apropiați?

- Cel mai mult îmi fac griji pentru părinții mei că ei sunt la o vârstă care îi plasează în grupa de risc. Dar pentru mine și copii… Ne-am străduit să nu ne prea gândim la asta. Pentru că atunci când te temi de ceva, chiar aceea ți se întâmplă. Ne-am străduit să menținem distanța socială și să nu mergem, așa cum recomandă medicii, în locurile aglomerate.

- Dacă cei din Moldova vă vor ruga să aduceți medalia de aur acasă, să o vadă și cei mici, viitori fotbaliști, veți fi de acord să faceți asta?

- Desigur, asta nu constituie o problemă.

