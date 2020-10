FCSB învinge Clinceni: Se discută revenirea lui Reghecampf

CHIȘINĂU, 20 oct – Sputnik. Chiar și așa, Toni Petrea a declarat aseară că ar accepta să fie din nou secundul lui Reghecampf. ”Am fost cu el foarte mult timp.

Da, de ce nu? Se poate întâmpla orice. Dacă va avea nevoie de mine, cu mare plăcere. Înseamnă foarte mult pentru mine. În cea mai mare parte din cariera mea am fost alături de el”, a declarat antrenorul lui FCSB, Toni Petrea, după victoria cu Academica Clinceni.

Managerul general de la FCSB, Mihai Stoica, a spus că nu se pune problema ca Laurențiu Reghecampf să revină la club, după demisia de la Al Wasl. ”Nu a existat nicio discuție. Avem antrenor și nu se pune problema să-l schimbăm”, a declarat Mihai Stoica.

FCSB s-a impus contra celor de la Academica Clinceni, în deplasare, scor 2-0, iar formația lui Toni Petrea se clasează pe locul secund în Liga 1, cu 15 puncte în 7 meciuri. Golurile au fost marcate de Man și Moruțan în ultimele 5 minute.

La gazde, moldoveanul Eugen Cebotaru a jucat tot meciul, iar Alexandru Boiciuc a intrat în teren din minutul 71. De asemenea, atacantul român Raul Rusescu a revenit în Liga 1 și a jucat chiar împotriva echipei sale de suflet. ”Partidă bună, am luat două goluri mult prea ușor, puteam obține mai mult. Avem o echipă bună, care are potențial, putem obține mai mult, am încredere”, a spus Raul Rusescu.

Antrenorul echipei Academica, Ilie Poenaru, a acuzat arbitrajul după înfrângerea cu FCSB. ”E un sentiment de frustrare, echitabil era un meci egal. Diferența s-a făcut la acea intervenție a lui Iulian Cristea. Altfel era dacă era eliminat, dar domnul Cojocaru nu știa ce să facă. El este depășit total. În loc să fie ei în 10 oameni, s-a terminat 2-0. Nu am dus foarte bine contraatacul, nici nu suntem foarte omogeni, au apărut jucători noi”, a declarat Ilie Poenaru.

