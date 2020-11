Video: Barcelona s-a chinuit în meciul de acasă cu Dinamo Kiev

CHIȘINĂU, 5 mov - Sputnik. Decimată de accidentări, suspendări şi de infectări cu noul coronavirus, vicecampioana Ucrainei putea pleca cu un rezultat de egalitate de pe Camp Nou. Cu doar 13 jucători disponibili de la prima echipă, Dinamo a avut o prestaţie remarcabilă.

Barcelona a început tare meciul şi a obţinut o lovitură de la 11 metri încă din minutul 3, penalty transformat de Messi. Până în minutul 10, gazdele au mai avut o bară şi încă o ocazie uriașă irosită de Griezmann. Apoi, Dinamo a jucat cu mult curaj şi a echilibrat jocul. Până la pauză, Dinamo putea egala în două rânduri, dar portarul Ter Stegen, revenit pe teren după aproape 3 luni, a avut două intervenţii excelente. Repriza secundă a început cu un gol anulat pentru Dinamo, după care Barcelona şi-a dublat avantajul prin Pique. Ter Stegen a intervenit incredibil și în partea a doua, salvând în extremis de două ori în situație de unu la unu. Până la urmă, ucrainenii au marcat prin Tsygankov în minutul 75, iar meciul s-a terminat cu emoții mari pentru gazde.

La finalul partidei, Mircea Lucescu s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale, în condițiile date, însă nu și de ratările mari ale formației sale. Românul i-a remarcat pe căpitanul Tsygankov și tânărul portar Neshcheret, aflat la debutul său în competițiile europene. ”Sunt mulțumit de modul în care am jucat, în special de modul în care am făcut tranziția de la apărare la atac. Am avut atât viteză, cât și ultima pasă, spre deosebire de meciul cu Ferencvaros, când pe contraatacuri am jucat individual și am ratat multe șanse. Acum, am adus mai mulți oameni pe contraatac, însă ne-a lipsit calmul din fața porții, în special lui Supryaga și Tsygankov. Totuși, vreau să-i remarc pe Tsygankov și Nescheret, cred că au fost cei mai buni din echipa noastră”, a declarat antrenorul lui Dinamo, Mircea Lucescu.

De partea cealaltă, Ronald Koeman, a recunoscut că echipa ucraineană l-a surprins prin abordarea aleasă. ”La început, am jucat foarte bine, am avut ocazii pentru a face 2-0, dar apoi au apărut destule probleme în ceea ce privește controlul, în special la centrul terenului. Trebuie să recunoaștem că adversarii au produs mai mult pericol decât ne așteptam”, a spus tehnicianul Barcelonei, Ronald Koeman.

După trei runde din grupa G a Ligii Campionilor, Barcelona este prima, cu punctaj maxim, urmată de Juventus, cu 6 puncte. Pe ultimele două poziții, la egalitate, sunt Dinamo Kiev și Ferencvaros, cu câte un punct.

În Germania, RB Leipzig a învins-o cu 2-1 pe PSG, care riscă să rateze calificarea în runda următoare. Campioana Franței are 3 puncte, cu 3 mai puțin ca Manchester United și Leipzig.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova