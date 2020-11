Halep a revenit pe teren: mesaj pentru cei care nu cred în Covid-19

CHIȘINĂU, 16 nov – Sputnik. Simona mai are la dispoziţie 63 de zile până la debutul primului turneu de Mare Șlem al anului 2021. Timpul însă trece repede. Sportiva de 29 de ani a încheiat actualul sezon pe 4 octombrie, fiind eliminată în optimele de finală de la Roland Garros.

La finalul lunii octombrie, Simona anunța că a fost testată pozitiv cu coronavirus. Ea a trecut cu bine peste perioada de izolare și tratament, iar luni a început pregătirile pentru noul sezon.

”Am avut febră, dureri de cap, dureri musculare, dar nu pentru o lungă perioadă de timp. Am trăit cu teamă zi de zi că o să se întâmple ceva, dar e bine că am trecut destul de uşor. E prima zi în care mă antrenez 100%. Am avut o perioadă de 10 zile după Covid în care m-am recuperat. Sunt pregătită să încep pregătirile pentru noul an”, a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

Tenismena îi taxează pe cei care nu cred în Covid-19 și și-a arătat mâhnirea la adresa celor care au atacat-o după ce a postat fotografia postată alături de medicii de la spitalul ”Matei Balș”.

”Nu sunt de acord deloc cu ceea ce aud, pentru că eu am crezut în această boală de la început. Nu am avut vreun moment în care să spun că nu există. Cine nu crede, greșește din punctul meu de vedere. Mi-a părut rău de ce am auzit că s-a comentat la fotografia aceea”, a mai spus Simona Halep.

Simona Halep este născută pe 27 septembrie 1991 la Constanța. Ea a atins prima poziție în clasamentul WTA, în două rânduri, între 2017 și 2019. A ocupat această poziție timp de 64 de săptămâni, fiind din acest punct de vedere a zecea din istoria tenisului în clasamentul longevității ca lider al circuitului. Halep a încheiat anii 2017 și 2018 pe primul loc în lume. În prezent ea se află pe locul 2 mondial, fiind întrecută de australianca Ashleigh Barty.

Halep a câștigat turneele de Grand Slam de la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019), pierzând anterior alte trei finale: două la Roland Garros (2014, 2017) și una la Australian Open (2018). A disputat și finala Turneului Campionilor (2014). Ea a câștigat de-a lungul carierei 20 de turnee la simplu, fiind cea mai titrată jucătoare de tenis din istoria României.

