Manchester United - PSG este cel mai tare meci al serii din Liga Campionilor

CHIȘINĂU, 2 dec – Sputnik. PSG are însă un complex în fața lui Manchester United. Campioana Franței a fost eliminată în 2019, iar în actuala ediție a pierdut pe teren propriu, cu 1-2.

Elevii lui Ole Gunnar Solskjaer vin după patru victorii consecutive și au nevoie de doar un punct pentru a-și asigura calificarea în faza următoare a competiției.

De cealaltă parte, Thomas Tuchel e foarte aproape să fie demis, dacă nu va câștiga pe Old Trafford și va rata calificarea în primăvara Ligii Campionilor, competiție pe care francezii își propun, în fiecare an, s-o câștige. Germanul și-a odihnit mai mulți titulari în ultimul meci din campionat, iar PSG a scos decât o remiză cu Bordeaux, scor 2-2.

Meciul Man Utd - PSG va fi transmis de Prime în Republica Moldova și Digi Sport în România. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Italia, în frunte cu Daniele Orsato.

În celălalt meci al grupei H, echipa lui Alexandru Epureanu, Istanbul Bașakșehir, va primi replica lui Leipzig. Tot de la ora 19:55 FC Krasnodar va înfrunta Rennes.

Tot astăzi se întâlnesc perechile Sevilla - Chelsea, Dortmund - Lazio, Brugge - Zenit, Juventus - Dinamo Kiev și Ferencvaros - Barcelona.

