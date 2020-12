Video: România merge mai departe la Europenele de handbal!

CHIȘINĂU, 5 dec – Sputnik. După eșecul cu Germania, ”tricolorele” au obținut prima victorie în grupa D a Campionatului European. România a început slab meciul cu Polonia și a fost condusă mult timp. La selecția 200 pentru națională, vedeta Cristina Neagu nu a fost în cea mai bună formă, însă chiar și așa a fost cea mai bună marcatoare a meciului, cu 8 goluri.

După pauză, România și-a revenit. ”Tricolorele” au întors spectaculos scorul de la 11-15. Scorul părții secunde a fost 17-9 pentru România, care merge în grupa principală de la Euro. Finalul a aparținut în întregime româncelor, care au încheiat în forță, scor 28-24.

Cea mai bună jucătoare a meciului a fost aleasă Cristina Laslo, autoare a șase goluri. ”Am început foarte, foarte slab. Ne-am găsit cu greu ritmul. În final, e foarte important că am câștigat. Am luat punctele și suntem fericite. Vedem ce mai urmează. Ne-am îmbunătățit nivelul pe parcurs. Nu a fost ușor, meciul era crucial pentru că ambele echipe nu aveam niciun punct înainte de partidă. Am stat mai bine decât ele, din punct de vedere mental”, a declarat Cristina Laslo.

Pentru elevele lui Bogdan Burcea urmează meciul cu Norvegia, de luni, ora 21:30, în direct la Digi Sport.

