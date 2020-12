Anastasia Nichita: ”Dacă să uităm de pandemie, este cel mai bun an din cariera mea”

Anastasia Nichita are șanse mari să fie aleasă cea mai bună sportivă a Moldovei în 2020. Recent, luptătoarea de 21 de ani a cucerit medalia de aur la Cupa Mondială de la Belgrad și a ajuns la 16 medalii în carieră, dintre care 7 de aur!

- Anastasia, ai avut emoții la cele trei lupte susținute la Cupa Mondială?

- În fiecare luptă am emoții, dar încerc să le stăpânesc.

- Ai simțit lipsa antrenorului Tudor Cîrlan?

- Sigur că am simțit-o. Mi-a aduc aminte înainte de lupta cu sportiva din Italia și mă uităm la ea dintr-o parte. Ea era cu trei antrenori, care îi dădeau sfaturi. Antrenorii lotului nostru erau ocupați și cu celelalte fete. Dar oricum știu că domnul Tudor și-a făcut griji de acasă. Mi-a dat indicații prin telefon, care m-au ajutat să cuceresc medalia de aur.

- În semifinale, toate cele trei fete ale noastre au luptat cu reprezentantele Turciei...

- Am rămas șocate când am aflat că toate trei trebuie să luptăm cu reprezentantele Turciei. Am zis lasă că le arătăm noi lor. Ce le-a făcut Ștefan cel Mare turcilor, asta le-am făcut și noi (râde).

- În final v-ați clasat pe locul 5 în clasamentul pe medalii. Devin luptele feminine tot mai bune în Moldova?

- Consider că rezultatele vorbesc de la sine. Locul 5 din 27 de țări este un rezultat foarte bun pentru țara noastră. Cu atât mai mult că noi nu am plecat cu toată echipa. Țările clasate mai bine au avut 10 fete, la fiecare categorie de greutate. Noi am fost la Belgrad cu doar 6 fete.

- Anul curent ai cucerit aurul și la Campionatul European printre senioare. Este cel mai bun an al tău?

- Dacă să uităm de pandemie cu siguranță este cel mai bun an din cariera mea. Deoarece am reușit să cuceresc aurul și la Europenele de la Roma. Mă bucur că am urcat pe prima treaptă a podiumului de premiere și la Cupa Mondială de la Belgrad. Este un rezultat bun pentru mine. Sper în continuare să bucur Republica Moldova cu rezultate frumoase.

- Ai cucerit până acum 16 medalii în carieră, dintre care 7 de aur. La care competiții ai fost până acum și n-ai cucerit medalii?

- Sunt două competiții la număr în care nu am reușit să urc pe podium. Este primul meu turneu, Campionatul European de cadeți, dar și Mondialul de seniori de anul trecut. Dar la Mondialul din Kazahstan am ocupat locul 5, lucru care mi-a permis să mă calific la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

- Cum vor decurge pregătirile către Jocurile Olimpice?

- Avem Campionatul European anul viitor, mai avem câteva turnee. Voi sta mai mult prin cantonamente. Ne vom pregăti serios de prima mea Olimpiadă, unde sper să fac o figură frumoasă.

