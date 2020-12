Artur Ioniță: Ne așteaptă trei meciuri memorabile

CHIȘINĂU, 27 dec – Sputnik. Pentru Benevento urmează o serie din trei meciuri în doar șapte zile, cu două dintre cele patru favorite la titlu în opinia jucătorului de 30 de ani.

”La Benevento am găsit un colectiv unit. Îmi plac metodele de antrenament ale lui Filippo Inzaghi. Locul 10 ocupat în acest moment este unul bun pentru noi. În momentele dificile s-a văzut caracterul echipei. Am avut liber trei zile și am decis să vin acasă pentru a fi alături de părinți. Astăzi trebuie să fiu în Italia pentru că începem pregătirile pentru meciul din 3 ianuarie cu liderul AC Milan, care este cea mai în formă echipă și cred că au șanse la titlu în acest sezon, alături de Inter, Juventus și Atalanta. Pe lângă partida cu AC Milan, voi reveni în Sardinia pentru a întâlni fosta mea echipă Cagliari, unde am petrecut 4 ani minunați, iar pe 9 ianuarie vom găzdui deja Atalanta, care al doilea sezon consecutiv impresionează în Liga Campionilor. Sper ca anul 2021 să fie unul mai bun, pentru că 2020 a fost greu în primul rând din cauza pandemiei de coronavirus. E foarte ciudat să joci fără spectatori în tribune. Sper să revină cât mai curând pe stadion”, a declarat pentru Sputnik, Artur Ioniță.

Pe 3 ianuarie în Serie A se va disputa etapa a 15-a după următorul program: Inter - Crotone, AS Roma - Sampdoria, Atalanta - Sassuolo, Cagliari - Napoli, Fiorentina - Bologna, Genoa - Lazio, Parma - Torino, Spezia - Verona, Benevento - AC Milan și Juventus - Udinese.

În clasament, AC Milan are 34 de puncte, cu unul mai mult ca Inter. Podiumul este completat de AS Roma, cu 27 de puncte. Campioana din ultimii 9 ani, Juventus se află abia pe locul 6, cu 24 de puncte. Benevento ocupă poziția a 10-a, cu 18 puncte la activ.

