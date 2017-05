(VIDEO) Avionul din Republica Moldova care a cucerit România

CHIȘINĂU, 12 mai — Sputnik. După absolvire, invenția tânărului va rămâne în posesia Universităţii care va folosi aparatul de zbor în misiuni de supraveghere, infomrează Digi24.

Artur Creţu este student în ultimul an la Facultatea de Inginerie Electrică din Craiova. Este din Chişinău şi intenţionează să facă şi cursurile de master, tot în inginerie spaţială. Totul a început când profesorul îndrumător i-a propus să realizeze un aeromodel complet autonom pentru teza de licenţă.

„Am văzut totul ca un scop care trebuie făcut, nu mi-am pus întrebarea dacă reuşesc sau nu. Trebuia să reuşesc. Am vorbit cu domn' profesor şi am ales anume domeniul în care aş face licenţa, după care am început partea de proiectare, de calcule", a declarat Artur Crețu.

Avionul este acum gata, are o anvergură a aripilor de aproape 4 metri şi poate zbura non-stop. Aparatul de zbor este foarte silenţios și este alimentat cu energie solară.

Proiectul a costat aproape 5 000 de lei, banii fiind strânşi din diferite sponsorizări.

