Primul parc IT în Moldova - autoritățile anunță consultări publice

CHIȘINĂU, 14 nov — Sputnik. Proiectul de hotărâre a fost elaborat după ce în data de 26 octombrie un grup de 15 companii IT din Republica Moldova a depus la Ministerul Economiei și Infrastructurii o cerere privind crearea Parcului pentru Tehnologia Informației „Moldova IT Park".

Care este ponderea domeniului IT în PIB?

MEI menționează că la cerere a fost anexat un set de documente în conformitate cu prevederile articolului 10 al Legii 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

„Scopul principal al Parcului este de a crea o platformă organizațională cu un set de mecanisme și facilități inovative necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă și atragerea investițiilor locale și străine. Parcul urmărește valorificarea oportunităților de creștere a industriei IT prin implementarea unui cadru de reglementare previzibil și motivant prin facilitarea sistemului fiscal și de administrare a afacerilor", notează serviciul de presă al MEI.

Acest proiect urmărește, între altele, unele obiective specifice și anume „furnizarea de mecanisme de consultanță și sprijin pentru noile companii IT, creșterea volumului investițiilor în activitățile companiilor IT rezidenți ai parcului, creșterea numărului de produse IT inovative create de rezidenții parcului, stabilirea de parteneriate internaționale pentru transferul de cunoștințe și tehnologii în domeniul IT, inclusiv prin implicarea unor profesioniști IT străini".

După consultări proiectul va fi supus dezbaterii la Guvern.