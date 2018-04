Un nou virus pe Android: Iată cum ai putea fi dus de nas

CHIȘINĂU, 20 apr — Sputnik. Experții de la Symantec au avertizat utilizatorii gadgetului cu sistem de operare Android privind pericolul care a venit cu noua versiune a virusului Fakebank.

Potrivit experților, acest virus ar putea acum să intercepteze apelurile de la clienții băncilor pentru a fura bani din conturile lor bancare.

© Sputnik / Максим Блинов Bancomatele sunt afectate grav de un virus - banii vă sunt în pericol

În plus, acest virus ar putea intercepta atât apelurile efectuate, cât și cele primite. Astfel, atunci când un utilizator al unui smartphone infectat face un apel la banca sa, virusul îl transferă la numărul de escroci care ar putea folosi informațiile astfel obținute pentru a fura banii din conturile bancare. În plus, escrocii intră în contact cu potențialele lor victime, în timp ce virusul ascunde numărul de telefon, mascându-l sub numărul unei bănci.

Pentru a evita astfel de probleme, experții recomandă să nu fie instalate aplicații din surse necunoscute și, prin urmare, nesigure. Instalarea periodică a actualizărilor ar reprezenta, de asemenea, o măsură eficientă pentru a vă proteja telefonul smartphone, scrie Sputnik France.