Experiența fermierilor austrieci, pe pământ moldovenesc: Povestea unui tânăr din Briceni

CHIȘINĂU, 22 sept — Sputnik. Mai multe inovații agricole, răspândite pe larg în UE, sunt preluate tot mai frecvent de fermierii moldoveni și implementate în gospodăriile agricole.

Un producător de fructe din raionul Briceni a investit în procurarea unor containere de plastic. Bărbatul a mers într-o vizită de studiu în Austria și s-a convins de eficiența utilizării unor astfel de echipamente.

Noile containere de plastic au substituit containerele de lemn, care le generau producătorilor probleme și cheltuieli în plus la întreținerea lor.

„În luna iunie am mers într-o vizită de studiu în Austria, organizată de Asociația Moldova Fruct și proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova. Am vizitat mai multe întreprinderi moderne, printre care și o cooperativă care deținea un complex frigorific", a relatat Andrei Caduc, producător agricol, unul din cei cinci membri ai cooperativei Smartfruct din raionul Briceni.

Pe lângă cele 120 hectare de livezi de mere, administrate de membrii cooperativei, aceasta deține și un frigider pentru depozitarea fructelor cu o capacitate de 1400 tone.

Tânărul antreprenor a fost interesat de containerele de plastic aranjate cu grijă în preajma depozitului frigorific al cooperativei din Austria.

„Noi am utilizat doar containere din lemn, pe care austriecii le folosesc doar pentru deșeuri. După vizita de studiu am decis că e timpul să trecem la cele din plastic. Am procurat în această vară două mii de containere din Austria. Aceste containere nu atrag razele ultraviolete, nu sunt arse de soare, nu putrezesc și nu prind mucegai, sunt mult mai rezistente, sunt mult mai comode pentru muncitori și nu necesită să fie uscate", a spus Andrei Caduc.

Bărbatul a mai menționat că următoarea investiție pe care ar vrea să o facă în livezile sale este legată de „sistemul anti-îngheț cu apă" pe care l-a văzut tot în Austria. Acest sistem reduce riscurile de compromitere a recoltei din cauza înghețurilor de primăvară.

„Austria are o climă similară cu a Moldovei, înghețurile de primăvară fiind frecvente. Peste 80 la sută din livezile pe care le-am vizitat erau dotate cu sisteme anti îngheț cu apă. Planificăm să preluăm această practică", a precizat producătorul.