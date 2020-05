Efectele unui atac termonuclear asupra Moscovei, simulat în Statele Unite - FOTO

BUCUREŞTI, 10 mai – Sputnik, Doina Crainic. Alex Wellerstein, profesor de istorie a armelor nucleare la Stevens Institute of Technology din SUA, a modelat lansarea unei bombe termonucleare de 100 de megatone asupra Moscovei, folosind software-ul Nukemap. Rezultatele au fost publicate pe 5 mai într-un articol de pe portalul media „We Are The Mighty”.

Explozia ar duce la distrugerea părții de nord-est a regiunii Moscova. În plus, bomba de 10.000 de megatone, la care a lucrat fizicianul Edward Teller în secolul XX, ar putea să distrugă țări întregi, de exemplu Marea Britanie, Franța, Germania, Coreea de Nord și cea de Sud.

Totuşi, Statele Unite au abandonat dezvoltarea unei astfel de bombe, mult mai puternică decât cea sovietică de 50 de megatone, Tsar Bomba, pentru a dezvolta o armă de putere mai mică.

Această armă este teoretic posibilă

Potrivit articolului, ar fi imposibilă folosirea bombei fără să fie ucişi milioane de civili. Chiar dacă ar fi fost aruncată în inima Uniunii Sovietice, aceasta ar fi afectat zone întinse din Europa de Vest și chiar și Statele Unite.

„În teorie, o astfel de armă este posibilă. Dar sper că nimeni nu va putea reuni o echipă de oameni suficient de deștepți pentru a proiecta această armă și suficient de proști pentru a o crea”, a conchis autorul articolului, citat de Sputnik France.

