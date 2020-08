Demonstrație uluitoare – ce se întâmplă într-un tren din China, la 300 km pe oră

”O demonstrație a ceea ce înseamnă un tren chinezesc de mare viteză. În 2010, China avea ZERO kilometri de cale ferată pentru mare viteză - în ianuarie 2018 avea deja peste 25.000 de kilometri”.

BUCUREȘTI, 27 aug – Sputnik, Dragoș Dumitriu. După cum se știe, România a acceptat să facă jocul SUA și să rupă legăturile investiționale majore cu China. Practic, la presiunile SUA, România a eliminat companiile chineze din domeniile majore – nuclear și transmisiuni digitale.

Un alt domeniu în care China strălucește și a făcut propuneri concrete României este cel al transporturilor. Dar, România… nimic! Interesele ”strategice” blochează orice colaborare importantă cu China – încălcând legile, dar și principiile economiei libere.

Cunoscutul jurnalist român care lucrează la Beijing, la Radio China International, Daniel Tomozei-Dimian, face o demonstrație ce înseamnă un tren chinezesc de mare viteză. Pe pagina de socializare, el s-a filmat făcând un experiment simplu și clar:

”La peste 300 km/h trenul din China este stabil și sigur, încât o monedă rămâne pe verticală”, scrie jurnalistul, arătând ”ce înseamnă căile ferate în China ... azi!”.

Imaginile de mai jos ne scutesc de orice comentariu. Rețineți, sunt filmate la peste… 310km/h!

Altfel spus – ”Nici măcar un vis pentru realitatea românească”, după cum corect scris Dan Tomozei.

”Apropo, câți metri de cale ferată s-au construit în țară în 2020?”, întreabă jurnalistul. Putem să-i răspundem noi – nu ne interesează, important e că tot achiziționăm rachete!

Și încă o precizare, pe care jurnalistul o făcea acum doi ani: ”În 2010, China avea ZERO kilometri de cale ferată pentru mare viteză. În ianuarie 2018 are deja peste 25.000 de kilometri”.

Nu știm câți are acum – dar, vorba lui Dan Tomozei, știm câți are România – ZERO.

Urmăriți imaginile de mai jos:

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova