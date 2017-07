"Doza de sinceritate" cu Iurie Ciocan: Sute de funcționari vor fi concediați

Cum răspunde Iurie Ciocan acestor critici și cum va fi implementată reforma Guvernului aflați din interviul realizat de jurnalista Cristina Bumbu-Dănuță.

- Centrul pentru Implementarea Reformelor este o entitate nouă. Pentru Dvs. este sau nu o provocare să conduceți această instituție?

— Eu mă simt confortabil. Avem o echipă bună. În cadrul Centrului activează o echipă din care fac parte experți din țară și de peste hotare. Avem angajați care sunt specialiști în diverse domenii.

- Cui i se subordonează Centrul pentru Implementarea Reformelor?

— Centrul a fost creat la inițiativa prim-ministrului, de aceea ne subordonăm lui și cetățenilor.

- Provocare cea mare pentru Centru este implementarea reformei structurale în cadrul Guvernului. Și este greu de realizat acest obiectiv deoarce foarte mulți funcționari vor fi disponibilizați. Care sunt cifrele?

— Din cei aproximativ 2400 de angajați din cadrul ministerelor și agențiilor subordonate ministerelor, în jur de 350 de funcții sunt azi disponibile. Deci sunt funcții care urmează să fie în timp ocupate, nu sunt ocupate acum. Totodată am găsit posibilitatea să optimizăm procesele în așa mod ca să putem micșora numărul de angajați cu încă 350 de poziții. Ceea ce ar însemna că aproape 700 de poziții vor fi reduse din contul proceselor de optimizare. Actuala structură din 16 ministere s-a dovedit a fi una mare. Cei disponibilizați din funcție vor primi din partea statului anumite garanții sociale, plăți compensatorii, valoarea cărora ajunge și până la șase salarii.

- Mulți se întreabă dacă viitorul guvern va fi mai profesionist. Știm că profesioniștii buni trebuie plătiți bine. Vor fi majorate salariile funcționarilor publici?

— Din contul economiilor obținute în urma optimizării vom majora salariile funcționarilor publici care vor fi selectați să rămână în ministere. În timp vom munci pentru a modifica legea privind salarizarea. Astfel ca funcționarii publici nu vor mai fi remunerați în baza vechimii în muncă, dar în baza performanțelor.

- Cine și cum va ocupa funcția de secretar general de stat?

— Noi deja am purces la pregătirea tuturor actelor necesare pentru desfășurarea concursurilor pentru aceste poziții. Ele vor fi ocupate doar prin concurs pentru că fac parte din funcțiile de conducere de rang superior. La fel vom proceda și în cazul secretarilor de stat care vor fi în subordinea secretarului general de stat în ministere. Exact aceeași procedură va fi și pentru conducerea Cancelariei de Stat.

- Există un specific pentru secretarii generali de stat. Ei nu pleacă din funcție odată cu căderea Guvernului. Ne puteți spune mai multe.

— Exact, sunt funcționari publici care se bucură de stabilitate în funcție și au sarcina să asigure funcționalitatea ministerelor sub aspect profesionist în cadrul elaborării politicilor și totodată asigură memoria instituțională în cadrul acestor ministere. Deci politicienii, cabinetul de miniștri vin și pleacă, iar funcționarii publici încadrați în cadrul ministerelor în funcție cu secretarii generali de stat rămân în funcție și continuă munca.

- Ar trebui să existe și o comisie de concurs pentru selectarea viitorilor funcționari publici. Cine va face parte din componența acesteia?

— Pentru declanșarea tuturor procedurilor în baza noii Legi a Guvernului, noi vom organiza comisii speciale pentru diferite categorii de angajați. Secretarii de stat vor fi selectați de o comisie, secretarii generali de stat de o altă comisie. Sunt viziuni foarte clare care se bazează pe legislația în vigoare.

- Se știe că prim-ministrul va avea mai multe împuterniciri. Care vor fi împuternicirile noi?

— Este firesc că așa trebuie să fie în cadrul unei republici parlamentare. Prim-ministrul poate să solicite Parlamentului modificarea structurii ministeriale, dacă crede că este necesar. Acum prim-ministrul poate delega dreptul de vot, în cadrul ședinței Guvernului, de la un ministru care este absent către un alt ministru sau să-și adjudece sie dreptul de vot. Sunt niște competențe pe larg întâlnite în țările europene, în Republica Moldova astfel de experiențe nu am avut. Totodată în subordinea prim-ministrului va fi creat un corp de control care va efectua anumite acțiuni de verificare a unor informații la solicitarea primului-ministru.

-De multe ori se spune că o reformă nu are succes deoarece oamenii nu au fost bine informați. Actualii miniștri sunt bine informați despre consecințele acestei reforme, dar cetățenii?

— Vă asigur că miniștrii știu foarte bine ce se va întâmpla după reforma structurală a Guvernului. Acum noi ne focusăm pe informarea cetățenilor. Societatea trebuie să știe la ce să se aștepte.

- Se cunoaște că vor fi lichidate unele agenții subordonate ministerelor. Care sunt ele, când și cum va avea loc?

— Agențiile subordonate ministerelor nu vor fi lichidate, dar vor fi comasate. Vor fi create altele noi.

- Salariile angajaților din cadrul agențiilor vor fi majorate?

— Sigur, acest fapt va fi posibil după optimizări. Rămân mai puțini angajați, fondul de salarizare este același, de aceea vor exista bani pentru majorarea salariilor.

- Este adevărat că după Reforma Administrației Publice Centrale va urma Reforma Administrației Publice Locale și că APL de nivelul doi va dispărea?

— Administrația Publică Locală de nivelul doi este prevăzută în Constituție, nu poate fi lichidată așa simplu. Din punctul meu de vedere, o decizie politică în acest sens încă urmează să fie luată. Dacă urmăriți programul de guvernare al premierului pentru Guvernul Filip, veți găsi că acest guvern își asumă responsabilitatea să promoveze Reforma Administrației Publice Centrale și să se pregătească pentru Reforma Teritorial Administrativă, în consecință vine și Reforma Administrației Publice, care are loc în ziua alegerilor locale, în conformitate cu distribuirea teritorială de la acel moment.

- Aveți experiență în domeniul organizării alegerilor, spuneți-mi când ar fi momentul potrivit?

— Este evident că această Reformă Teritorial administrativă ar trebui făcută până la alegerile locale generale din 2019. Odată aleși primarii, consilierii locali sau raionali, în baza structurii existente, noi ca țară va trebui să-i mai tolerăm încă patru ani deoarece ei sunt intangibili. Părerea mea este că trebuie să acționăm acum.

- Este adevărat că servicile prestate de întreprinderile municipale ar putea fi înlocuite cu cele oferite de întreprinderi private?

— Sunt multe servicii care pot fi oferite pe piața concurențială. Dacă o companie privată poate presta servicii mai calitative și mai ieftine, de ce nu?

- Mulți v-au reproșat că nu ați activat nicio zi în administrația publică, dar ați venit în funcție de director al Centrului pentru Implementarea Reformelor. Cum le răspundeți?

— Eu în ultimii 13 ani am condus oameni, am condus o echipă. Asta fac și aici, în cadrul Centrului. Eu îi las pe oameni să zboare. Avem aici o echipă foarte bine pregătită. Eu nu știu dacă în Republica Moldova mai există o instituție care are atâția profesioniști.

- Credeți în succesul reformelor?

— Nu aș fi venit în această funcție dacă nu aș fi crezut. Îmi dau seama că aceste reforme scot oamenii dintr-o anumită zonă de confort. Dar ele trebuie făcute.

— Vă mulțumesc!