Șeful statului a votat la referendumul privind revocarea lui Chirtoacă

"Eu cred că este important că astăzi noi am oferit chișinăuienilor posibilitatea să voteze pentru schimbarea situației din Chișinău. Noi am dat această posibilitate, pentru că am semnat și eu pentru referendum atunci când a început campania de colectare a semnăturilor, când peste 80 de mii de chișinăuieni am inițiat acest referendum.

Faptul că astăzi are loc referendumul deja este o reușită a noastră pentru că, în premieră, în 26 de ani de Independență, chișinăuienii au inițiat un referendum de demitere, nefiind de acord cu cel care conduce orașul pe parcursul a mai bine de 10 ani", a spus șeful statului.