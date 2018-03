Ruslan Codreanu: Directorii de grădinițe se opun înregistrării online a copiilor

Sistemul online de înscriere a copiilor la grădinițe a fost implementat în premieră în Chișinău, jumătate de an în urmă. În acest mod, autoritățile și-au propus să asigure o mai bună organizare a procesului de înregistrare în instituțiile preșcolare. În ce măsură obiectivul a fost atins și cât de mulțumiți sunt părinții? Despre rezultatele înscrierii online la grădinițe a discutat jurnalista Maria Dimineț cu viceprimarul capitalei, Ruslan Codreanu.

- Primele concluzii. Este eficientă platforma egrădinița.md?

— Numai în ianuarie-febriuarie 2018 au fost înregistrați online peste 2500 de copii. În această perioadă, peste 10 mii de persoane au accesat pagina, lunar, 56% dintre părinți accesează egrădinița.md de pe telefonul mobil. În prezent încercăm să îmbunătățim accesul pe platformă de pe telefoanele mobile. Aceasta le va oferi posibilitatea părinților să-și înregistreze copiii la grădiniță în timp ce pleacă sau revin de la serviciu, sau în pauza de masă. De asemenea, ei pot vedea lista, să vadă cum decurg înscrierile în grădiniță. Anterior, când erau registre pe hârtie, nu era posibil de monitorizat acest proces.

- Spuneați că directorii de grădiniță și unii părinți au fost reticenți față de acest sistem online. Care este motivul, aveau ceva de ascuns?

Se găseau diverse motive pentru a opune rezistență transparenței. Am reușit să depășim această rezistență. Recunosc, nu este totul ideal. În fiecare zi urmărim cifrele și încercăm să găsim soluții pentru unele cazuri neordinare. Există probleme tehnice dar și de comportament, atitudine, inclusiv din partea directorilor de grădinițe.

- Pe cine deranjează această netransparență?

Cred că este convenabilă tuturor, inclusiv părinților. Era foarte simplu pentru părinții, care doreau să-și înscrie copiii la o grădiniță din alt sector, să se înțeleagă cu directorul. Acum acest lucru este mai dificil de făcut. Orice părinte poate vedea pe această platformă dacă un copil a ajuns în grădiniță fără înscriere, sau dacă nu a fost respectat rândul.

- Ați spus că este mai dificil. Să înțelegem că există, totuși, o posibilitate de a trișa?

Există cazuri dificile care trebuiesc soluționate individual. De exemplu, dacă părintele are grad de dizabilitate și grădinița este la un capăt de oraș, trebuie să-l ajutăm. Dar asemenea cazuri sunt excepții.

- La cine pot apela părinții, dacă se confruntă cu dificultăți sau neînțelegeri în procesul de înregistrare online?

Eu personal am răspuns la zeci de mesaje pe Facebook. Responsabili să răspundă la întrebările oamenilor sunt consilerul meu, un funcționar de la direcția Educație și directorii de grădinițe, care au fost instruiți cum să procedeze. De asemenea, noi am analizat cele mai frecvente întrebări și am postat răspunsurile pe platforma egrădinița.md Noi le spunem directorilor să nu opună rezistență, pentru că acest proces trebuie gestionat corect. Online-ul și accesul public asigură transparența. Eu personal am accesat platforma și mi-a luat trei minute: să înregistrez copilul, să primesc email de confirmare al înregistrării și numărul înregistrării.

- În ce măsură sunt mulțumiți părinții?

Unii părinți comit greșeli în procesul de înregistrare online. Critici există în cazul în care părintele constată că nu există locuri la grădiniță. Și atunci suntem acuzați că sistemul nu este funcțional. Dar aici nu este problema în platforma egrădiniță.md, ci în capacitatea municipiului de a asigura copiii cu locuri în grădinițe. Noi avem în prezent un deficit de 4000 de locuri. Avem ca prioritate deschiderea grupelor noi, dar și reîntoarcerea grădinițelor, aproximativ 14, care au fost vândute sau date în arendă anterior. Ar fi nevoie de deschis 100 de grupe noi, pentru a asigura cu locuri copiii din municipiul Chișinău.

- 100 grupe noi înseamnă personal suplimentar. În municipiu există criză de educători. Cum procedăm?

Am venit cu inițiativa, anul trecut, de a majora indemnizația pentru bucătari. Ca urmare, această indemnizație a fost majorată cu 500 de lei. Acum propunem să asigurăm cu transport gratuit angajații grădinițelor care nu locuiesc în orașul Chișinău. Încercăm să identificăm și spații de locuit pentru educatori și personalul auxiliar din grădinițe. Există problema salarizării, dar aceasta este o problemă de sistem. Municipiul Chișinău poate să ofere anumite facilități, să aloce indemnizații din contul Consiliului Municipal.

Pentru mai multe detalii cu privire la platforma egrădinița.md vă invităm să urmăriți interviul complet.

Autor: Maria Dimineț