Motivul pentru care Marcel Roșca a reprezentat România la concursul "Slaveanskii Bazar"

Moldoveanul Marcel Roșca s-a întors cu marele premiu de la concursul internațional „Slaveanskii Bazar", de la Vitebsk, Belarus. Interpretul a cucerit publicul cu piesa The Prayer.

„Juriul a evaluat, în primul rând, performanțele vocale ale artiștilor. Desigur, s-a ținut cont și de prestația scenică și inteligența emoțională. Marcel Roșca a avut o prestație frumoasă și a fost un participant demn de premiul mare", spune reprezentantul oficial al Festivalului „Slaveanskii Bazar" în Republica Moldova și România, Constantin Moscovici.

Maestrul Constantin Moscovici a explicat pentru Radio Sputnik Moldova motivul pentru care Marcel Roșca a reprezentat România la concurs și nu Republica Moldova.

„Oficial sunt reprezentantul festivalului „Slaveanskii Bazar" în Republica Moldova de 20 de ani. Anul acesta, după ce a fost organizată preselecția națională, a cărei câștigător a fost Samir Loghin, a venit producătorul Radu Buza, care mi-a spus că iată este Marcel Roșca, un tânăr foarte talentat. Și pentru că preselecția națională deja avusese loc, le-am recomandat să participle din partea României, mai ales dacă deține și cetățenia română", a declarat reprezentantul oficial al Festivalului „Slaveanskii Bazar" în Republica Moldova și România, Constantin Moscovici.

Macel Roșca recunoaște că inițial a avut o anumită doză de ezitare în ceea ce privește participarea la acest concurs, dar publicul belarus l-a impresionat.

„Eu am simțit că voi câștiga concursul abia în ultima seară. Mi-a plăcut cel mai mult reacția publicului. Eu am venit și cu un mesaj în limba maternă și reacția a fost așa caldă. Am avut impresia că sala cunoștea Limba Română. Am fost primit foarte frumos. Publicul din Belarus este foarte primitor", spune interpretul Marcel Roșca.

Amintim că, în acest an, țara noastră a fost reprezentată la Concursul Internaţional „Slaveanskii Bazar" de Samir Loghin. Totodată, la categoria juniori, țara noastră a fost reprezentată de Andreea-Emira Rață, care a obţinut locul trei.

Autor: Silvia Zavadovschi