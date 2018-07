Iarna lungă și primăvara secetoasă le-a dat bătăi de cap agricultorilor - Vom avea pâine?

Iarna lungă și primăvara scurtă și secetoasă le-a dat bătăi de cap agricultorilor. Consecințele condițiilor climaterice aspre le resimțim și noi atunci când mergem la magazin sau la piață. Și asta, pentru că, în acest an, fructele sunt mai scumpe, iar agricultorii care au cultivat grâu au vești proaste.

„Condițiile climaterice au fost aspre pentru culturile de grupa I. Avem rezultate mai puțin îmbucurătoare, dacă facem o comparație cu anul 2017. Dacă vorbim de grâul de toamnă, avem în jur 31,3 de centinere la hectar, ceea ce înseamnă cu 15-25% mai puțin decât în 2017. Dacă vorbim de calitatea grâului, atunci recolta din acest an este mai superioară, și aici producătorii ar putea avea de câștigat. Avem un an specific. Așa an agricol nu s-a găsit o analogie în jur de 50 de ani", spune Iurie Ușurelu.

Care este situația pe piața leguminoaselor, dar și cum se arată recolta de cereale și a altor culturi agricole? Aflați din interviul atașat, realizat cu secretarul general de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Iurie Ușurelu.