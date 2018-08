Ce vinuri alegem în funcție de bucatele de pe masă, în funcție de sărbătoare sau anotimp

Sărbătoarea nu e sărbătoare la moldoveni fără un vin bun. Puțini cunosc însă cum potrivim vinul cu bucatele, astfel încăt experiența gastronomică să fie o adevărată plăcere.

„Somelierul este acea persoană care se află în restaurant sau cramă pentru a alege cel mai potrivit vin pentru un client, în funcție de bucatele alege sau în funcție de preferințele clientului. Un vin bun începe drumul din vie, iar strugurele nu crește în Chișinău, pe asfalt, ci în câmp, în vie. În septembrie vom avea o viziune mai clară în ceea ce privește aspectele recoltei din acest an. Cert este că anul 2018 nu va fi un an rău, iar vinul acestui an va avea un specific a lui”, spune președintele Asociației de Sommelieri din Moldova, Mihai Druță.

Cum alegem un vin bun în fncție de sărbătoare, dar și cât de dezvoltată este arta consumului de vin în Republica Moldova? Am aflat răspuns la aceste întrebări de la fondatorul şi preşedintele Asociaţiei de Sommelier din Republica Moldova, Mihai Druță.

De menționat este că meseria de sommelier este nouă pentru țara noastră, fiind inclusă în nomenclatorul de profesii abia în 2013. Asta, chiar dacă această profesie este cunoscută în țări cu o cultură a consumului de vin, precum Italia și Franța.

Autor: Silvia Zavadovschi