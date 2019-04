"Sfinții" de după gratii

Roman face icoane. Cumpărătorii află despre icoanele lui la târgurile de caritate organizate de Administrația Națională a Penitenciarelor. Unii oameni se deplasează chiar la baștina lui Roman pentru a-i cumpăra lucrările, pe care le păstrează soția sa.

”Este făcută din lemn de tei. Este cel mai bun lemn pentru sculptură, deoarece chipul rămâne curat. Are o lungime de 50 de cm și o lățime de 40 de centimetri. Această icoană se află acum într-o biserică din Rusia”, spune autorul despre una dintre lucrările sale.

”Oamenii vin acasă la familia mea. Vin din toată lumea – chiar din SUA și Franța. Lucrările mele ajung și la colecționari. Odată am sculptat o icoană din lemn vechi, de 200 de ani, pentru o persoană care spunea că vrea să o dăruiască unei biserici. Am pus mult suflet, iar pe urmă am aflat că a vândut icoana cu 2500 de euro”.

Roman spune că a crezut mereu în Dumnezeu. A învățat însă după gratii să fie fericit - să fie bun cu toată lumea, fără să ceară ceva în schimb, să se bucure de fiecare clipă trăită și să iubească oamenii, așa cum a propovăduit Iisus Hristos.

”Această îndeletnicire m-a apropiat de Dumnezeu. Există un Dumnezeu viu pe acest pământ, care ne oferă multe posibilități, pe care oamenii însă nu le văd. Se gândesc doar la lucruri materiale. Familia, copiii, dragostea – sunt un dar de la Dumnezeu”, spune deţinutul.

Roman nu este singurul deținut care pictează și sculptează icoane. În penitenciarele din țară există ateliere de creație unde cei aflaţi după gratii însușesc diverse meșteșuguri, inclusiv arta de a picta și sculpta. Reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor afirmă că aceste îndeletniciri îi ajută pe deținuți să-și schimbe atitudinea față de viață. Anume ei sunt cei care după ispășirea pedepsei se integrează cel mai ușor în societate.

”Aceste deprinderi le dezvoltă în cadrul programelor de terapie socială, desfășurate în cadrul penitenciarelor. Aici învață să sculpteze icoane în lemn. În unele penitenciare există şi ateliere de pictură", a povestit Sergiu Bîlba, specialist principal în cadrul Direcției Reintegrare Socială, a Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Artă în penitenciar © Sputnik / Miroslav Rotari

Artă în penitenciar © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 12 © Sputnik / Miroslav Rotari Artă în penitenciar

Picturile și obiectele de artă expuse în cadrul târgurilor de caritate, organizate de Administrația Națională a Penitenciarelor, costă între 50 și 3000 de lei, în funcție de calitatea materialelor utilizate, complexitatea lucrării și dimensiuni.

”O parte din banii obținuți în urma vânzărilor sunt transferați pe conturile deținuților. Restul banilor îi donăm copiilor internați la Institutul Oncologic", a mai relatat Sergiu Bîlba.

În penitenciarele din țară, aproximativ 300 de deținuți pictează, sculptează sau confecționează diverse obiecte de artă.

Reporter: Maria Dimineț

Imagini: Vladimir Polușatov

Lectură: Andrei Porubin