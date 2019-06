În curând, ca în Africa: moldovenii săraci vor consuma doar apă poluată

S-au sfârșit vremurile când puteam bea gratuit apă bună, din orice fântână. Acum, suntem nevoiți să o cumpărăm – fie din magazine, fie de la furnizorii de apă potabilă care livrează apa la robinet. Cei mai săraci, o consumă doar din fântânile poluate, chiar dacă înțeleg că riscă să se îmbolnăvească. Această sursă de apă nu mai poate fi reabilitată, spun epidemiologii, din cauza mediului ambiant excesiv de poluat. De aici reiese că, în viitorul apropiat, moldovenii vor consuma atâta apă, cât vor putea să cumpere.

60 la sută dintre moldovenii din sate consumă apă din fântâni, potrivit ANSP. În peste 70% dintre fântâni, apa conține cantități mari de nitrați, fluor și microorganisme care provoacă boli infecțioase.

Bunăoară, în satul Seliștea Nouă, raionul Călărași, toate fântânile sunt poluate. Oficial, 10% dintre locuitori continuă să consume apă care le periclitează sănătatea. Până nu demult, aceasta a fost singura sursă de apă pentru majoritatea localnicilor. Ca urmare, aproximativ 30 la sută dintre ei suferă de boli cronice grave, potrivit medicului de familie din localitate Nicolae Lupu.

”Vorbim despre accidente cerebrovasculare, complicații ale hipertensiunii arteriale - infarctul miocardic și insuficiența cardiovasculară. Apa din fântâni conține multe săruri, care afectează oasele, articulațiile și rinichii”.

Localnicii care folosesc apa din fântâni nu conștientizează riscurile pentru sănătate.

”- În apă, uneori, este iarbă verde, nu am curățat-o de doi ani. - Dar nu e tulbure? - Da, dar are mai mult mătasea broaștei și un gust neadecvat. Are și săruri. - Dar nu cumpărați apă? - Nu, nu am posibilitate”, ne-a spus o femeie tânără.

”- Cum e apa în fântâni? - E bună. Avem în ogradă și mai sus. - Medicii spun că nu e bună. - Nu știu, noi nu avem probleme. Poate în altă localitate, dar la noi e bine”, ne-a relatat o bătrână.

Alexandru Baltag, medicul epidemiolog al raionului Călărași, recomandă oamenilor să consume apă din apeduct sau să utilizeze filtrele pentru apă.

”Apa din fântâni nu corespunde parametrilor chimici: după reziduuri, nitrați și duritate. Fierberea apei nu ne ajută. Apa fiartă distruge doar bacteriile. Recomandăm apa din apeducte sau utilizarea filtrelor pentru apă”, a spus medicul epidemiolog al raionului Călărași.

Ecologiștii afirmă că fântânile nu mai pot fi salvate, din cauza poluării excesive a mediului.

”Apa a fost poluată din cauza fermelor din localitate și closetelor din curte”, a precizat Alexandru Baltag.

Consumul exclusiv de apă pură prelungește viața omului cu 10 ani, potrivit studiului ”Compoziția chimică a apei din fântânile din satele Republicii Moldova”.

Autor: Maria Dimineț