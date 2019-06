S-a întors din Irlanda pentru a iniția o afacere acasă: Povestea Anastasiei Dolinschi

Tânăra și-a făcut studiile în Chișinău, iar după ce și-a luat diploma a hotărât să plece împreună cu soțul său în Irlanda pentru un trai mai bun. A muncit acolo în calitate de kinetoterapeut într-un salon, însă și-a dorit mult să revină acasă și să inițieze o afacere.

”Ideea a venit încă de pe banca facultății, fiind studentă la facultatea de kinetoterapie. Nu puteam să am o afacere proprie fără o experiență. Experiența mea a început în Irlanda. Acolo am fost terapeut corporal. Într-un salon irlandez practicam masajul”, a declarat tânăra.

Anastasia spune că a adunat bănuț cu bănuț împreună cu soțul și au decis să îi investească într-o mică afacere în orașul de baștină, Hâncești.

”După o perioadă am revenit în țară și am decis, împreună cu soțul, că este posibil și în Moldova de creat ceva frumos. În acest fel am revenit în țară. Am fost angajată într-un centru cosmetologic din Chișinău. După aceasta mi-am deschis cabinetul propriu în orașul Hâncești”, a mai spus Anastasia.

Cabinetul cosmetologic este deschis de aproximativ 4 săptămâni pentru toate femeile care își doresc un ten curat, luminos și sănătos. Tânăra spune că depune tot efortul pentru ca clienții să plece mulțumiți din cabinetul său.

”Din punct de vedere financiar am adunat mai mult timp pentru a putea deschide acest salon. Ne-am mobilizat împreună cu soțul, am fost ajutați și de părinți și astfel am reușit”, a precizat tânăra.