Ce spune Ministrul Finanțelor despre o posibilă gaură în bugetul de stat

Ministru Finanțelor, Natalia Gavrilița, spune că, în cazul în care Guvernul nu ar fi ajuns la o înțelegere cu FMI, bugetul de stat ar fi fost afectat serios.

„Noi am planificat un buget cu un deficit bugetar finanțat din împrumuturi externe și interne. La negocierile cu FMI, am căzut de acord că bugetul rectificat va avea un deficit de 3% din PIB. Dacă noi nu am fi atins o înțelegere cu FMI, aceasta ar fi a afectat partea de venituri planificate din asistența externă, de circa 1 miliard 300 de milioane de lei, și atunci ne-am fi trezit în situația când ar fi trebuit să tăiem mai mult din cheltuieli”, a explicat Gavrilița.

Ea a subliniat că dacă nu ar fi existat o înțelegere cu donatorii privind reluarea finanțării externe, în buget s-ar fi produs o gaură.

”Ministerul finanțelor deja pregătea planuri de eficientizare a cheltuielilor în sumă de 2, 5 miliarde de lei, a declarant Natalia Gavrilița.