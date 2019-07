Omagiu pentru U-308: Putin a coborât cu batisfera pe ​​fundul Golfului Finlandei - Video

Liderul rus a participat la ceremonia comemorativă la locul scufundării submarinului sovietic U-308.

În înregistrarea video se poate vedea cum președintele Federației Ruse coboară cu un submersibil pe fundul Golfului Finlandei, iar apoi urcă la suprafață. Scufundarea a durat aproximativ 30 de minute.

Submarinul U-308 a fost construit în 1930 și lansat pe apă peste trei ani. Nava a fost inclusă în Flota Baltică a URSS.

În toamna anului 1942, submarinul nu a revenit în port. La bord erau 40 de membri ai echipajului, inclusiv căpitanul vasului, Lev Kostîlev.

Rămășițele U-308 au fost găsite în timpul expediției „Bow to ships of the Great Victory”, în timpul scanării fundului mării, la nord de insula „Big Thuters”.

Experții spun că submarinul a fost distrus între 24 și 26 octombrie 1942, în urma exploziei unei mine nemțești.