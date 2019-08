Istorie și mister: Tinerii stau la rând să se cunune la o biserică de lemn din Capitală

Biserica de Lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Chișinău (care se află la Porțile Orașului - intrarea în oraș dinspre Aeroport) este cea mai veche biserică de acest gen din Republica Moldova. Lăcașul sfânt a fost construit în 1642 din stejarii codrilor din Călăraşi de către călugării din mănăstirea Hârjauca, în cadrul căreia a și fost ridicată. Până în 1821 creștinii s-au rugat în acea biserică, după care, spune preotul Sergiu Curnic, călugării au cerut binecuvântarea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni ca să demonteze această biserică și pe locul ei să fie construită o biserică de piatră, lucru care și s-a întâmplat.

"Legenda spune că biserica ar fi fost cumpărată (dezasamblată și mutată - n.n.) de către creștinii din Hirișeni. Astfel, biserica le-a servit localnicilor din 1821 până în 1928, până când în sat nu s-a construit o nouă biserică, iar din cauză că în localitate au fost mai multe alunecări de teren, biserica de lemn a fost abandonată și uitată", a povestit preotul.

Clopotele nu au mai sunat timp de 83 de ani…

După ce a fost lăsată uitării, acoperişul de şindrilă şi vechea clopotniţă s-au prăbuşit. Abia în 2009, părintele Sergiu Curnic a venit cu ideea ca această biserică să fie restaurată, iar în 2010, biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” a fost adusă bârnă cu bârnă la Chișinău. Preotul a lucrat cot la cot cu muncitorii, iar toți banii pentru lucrări au fost adunați de la enoriași şi din resursele preotului. Restaurarea bisericii a avut loc într-un timp record - un an și jumătate.

"Când am mers în satul Hirișeni, am găsit o grămadă de lemne la pământ, iar sub ele icoane vechi. Atunci am realizat că aici a fost o biserică. Timp de opt decenii în biserică a plouat a nins, creșteau copaci, de aceea sătenii o numeau "Biserica Copac". Într-un final, cu ajutorul specialiștilor am ridicat bârnele, iar cu acordul localnicilor le-am adus la Chișinău. Astfel, pentru a treia oară, biserica a fost ridicată și restaurată. Am folosit 400 de bârne vechi pe care le-am numerotat și am aranjat-o pe fiecare la locul ei, exact cum era pe vremuri. Dacă vă uitați mai atent, capetele bârnelor sunt făcute după metoda „Coada de rândunică”, o tehnică foarte veche, care protejează biserica în timpul cutremurelor. Această biserică nu se teme de nimic", a relatat părintele Curnic.

Biserica la care tinerii stau la rând ca să se cunune

Tinerii care doresc să-și unească destinele la Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” trebuie să se programeze cu un an jumătate înainte. Părintele Curnic spune că solicitările viitorilor miri depășesc orele disponibile pentru desfășurarea slujbei de cununie.

"Sunt tineri care niciodată nu au pășit pragul acestei biserici, dar intrând în ea își spun: parcă am mai fost aici. Acest lucru se întâmplă pentru că noi purtăm în suflet valorile strămoșilor noștri care s-au rugat timp de 370 de ani în ea. Aceste valori sunt frumoase, simple, curate, pure – caracteristice neamului nostru. Mulți tineri s-au obosit de materiale moderne cum ar fi marmură, aur. Ei vor să pășească pe un covor tradițional pentru a fi mai aproape de tradiția moldovenească", a conchis părintele Curnic.