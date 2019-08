Armele de foc, la control: Cum sunt verificate acestea în Moldova – video

Secția examinări traseologice și balistice din cadrul CTCEJ a fost creată în anul 2011. Activitatea de bază a acestei secții este examinarea armelor de foc, cartușelor, tuburilor, gloanțelor, dar și efectuarea expertizelor traseologice în care sunt examinate urme ale instrumentelor utilizate pentru furturi din locuințe, urme de încălțăminte și urme de transport.

Expertizele balistice sunt un suport indispensabil în examinarea cauzelor penale, deoarece permit identificarea armelor cu care infractorii au săvârșit infracțiunea. Mai mult, conform legislației Republicii Moldova, toate armele importate legal, până a fi propuse spre vânzare, sunt supuse tragerilor de către specialiștii CTCEJ şi incluse în evidenţele Centrului.

"Efectuăm trageri experimentale și colectăm tuburile și gloanțele. Ulterior, le scanăm în sistemul balistic, ceea ce apoi ne va permite să aflăm dacă arma cetățeanului X a fost utilizată sau nu la săvârșirea unei infracțiuni", a explicat Mihail Dulgheru, șeful secției examinări traseologice și balistice din cadrul CTCEJ.

Calitatea expertizei depinde de echipamentele pe care le au la dispoziție experții judiciari

În cadrul unui proiect internațional experții au beneficiat de un suport în achiziționarea echipamentelor pentru clonarea tuburilor și gloanțelor. Acesta a devenit un instrument eficient în investigarea infracțiunilor transfrontaliere.

"Acest echipament ne permite să facem schimb de informații balistice cu alte state. Dacă bănuim că cetățeanul X își folosește arma deținută legal la săvârșirea infracțiunilor într-un alt stat atunci noi putem de pe tuburile și gloanțele trase din arma lui să creăm copii din plastic și să le expediem în orice alt stat pentru a fi verificate. Totodată, tuburile și gloanțele de la crimele nedescoperite le putem clona și expedia pentru a verifica dacă a fost utilizată o armă deținută legal de către o persoană din alt stat", a relatat Dulgheru.

Riscurile profesionale

Experții care efectuează verificarea armelor de foc sunt supuși riscului de a fi traumatizați. Pe lângă armele noi importate, cu care efectuează trageri, aceștia examinează și armele confecționate artizanal sau cele modificate de către cetățeni după imaginaţia lor.

"Anul curent a fost supusă expertizei o armă artizanală, care s-a dovedit a fi încărcată. Desigur că experiența tuturor angajaților și implicarea acestora a permis examinarea și efectuarea tragerilor ca să verificăm dacă aceasta ar putea fi folosită fără a surveni careva urmări", a spus Mihail Dulgheru.

Momente de glorie

Munca specialiștilor presupune multă responsabilitate, experiență și cunoștințe pentru a efectua investigațiile criminalistice. Mihail Dulgheru a relatat pentru Sputnik Moldova unul dintre multele cazuri de succes în care, grație specialiștilor și echipamentelor de ultimă generație, au fost descoperiți autorii infracțiunilor și alte circumstanțe.

"Anul trecut am avut un caz în care în urma unui conflict iscat între doi șoferi pe un drum din Moldova, unul dintre ei a scos arma și a efectuat trageri în aer pentru a-l obliga pe celălalt șofer să se oprească. Ancheta a încercat să-l identifice, dar nu erau cunoscute numerele de înmatriculare. Noi am examinat aceste tuburi care s-au ridicat de la locul infracțiunii și timp de o oră am aflat cine este posesorul armei și unde locuiește", a povestit el.

O descoperire neobișnuită: Un bilețel de dragoste în interiorul cartușelor

Pe lângă cazurile mai dificile ce implică un grad sporit de riscuri, experții au parte și de momente haioase în activitatea lor.

"La examinarea unor cartușe ridicate de la o percheziție, un coleg a demontat cartușele și în interior a găsit câteva bilețele de dragoste din partea unei doamne lăsate pentru un bărbat. Iată ce scria: Te iubesc și nu pot fără tine. Ingenioasă idee de a lăsa bilețele în interiorul cartușelor", a punctat Dulgheru.

Recomandări

Experții-criminalişti ai CTCEJ recomandă deţinătorilor de arme să le utilizeze doar în scopuri legale şi să respecte cu stricteţe regulile de securitate la mînuirea lor, pentru a nu pune în pericol viaţa şi sănătatea proprie şi a celor din jur.