Competiție spectaculoasă: Cel de-al cincilea Maraton Internațional Chișinău - Video

Astăzi, duminică, 29 septembrie, la Chișinău se desfășoară un eveniment sportiv de amploare - Maratonul Internațional Chișinău 2019.

La eveniment participă sportivi, atât amatori, cât și profesioniști din țară, dar și de peste hotare. În acest an, la competiție sunt înscriși reprezentanți din 50 de țări ale lumii.

Sportivii concurează pe 4 distanțe selectate din timp: „5 km by Herbalife”, „10 km by Naturalis”, „21 by Technosoft” sau „42 km by #BeActive”. Mai mult, în cadrul „Chișinău Marathon”, are loc și cursa distractivă de familie „Fun Run by Iute Credit”, la care poate participa orice doritor. Participanții se vor alege cu un tricou de marcă cu logo-ul „Chișinău International Marathon”. Cei mai buni sportivi vor fi stimulați cu premii bănești.

Maratonul Internațional Chișinău este organizat de către organizația social-sportivă Sporter și a ajuns deja la a cincea ediție. În 2018, la evenimentul sportiv au participat 18.000 de persoane.

Maratonul Internațional Chișinău va încheia Săptămâna Europeană a Sportului din Moldova.