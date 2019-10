Ce își doresc dascălii de ziua lor profesională

Profesorii Liceului Teoretic "Mihai Viteazul" din Capitală au fost surprinși plăcut încă de la primele ore ale dimineții. Elevii liceului au avut grijă să-și manifeste respectul pentru munca grea și responsabilă a dascălilor săi.

"De dimineață am avut grijă ca fiecare profesor să aibă momente de bucurie. I-am întâmpinat cu câte un măr- simbolul toamnei și am confecționat felicitări în care am scris cele mai calde urări. Și corul liceului a avut grijă să-i surprindă cu o dedicație muzicală", a spus eleva clasei a X-a și președinta Consiliului Liceal al Elevilor, Cașima Vlada.

Profesorii, vădit emoționați, spun că această zi este una specială pentru ei, iar realizările discipolilor lor sunt cele mai frumoase cadouri.

"Doresc să ni se readucă din nou statutul pe care îl merităm – stima și respectul. De felul care va fi atitudinea față de profesor depinde dezvoltarea unei societăți. Totuși, suntem bucuroși că societatea conștientizează care este rolul dascălilor, iar cel mai de preț cadou pentru noi este recunoștința elevilor", a subliniat profesorul de Istorie, Vera Bucătaru.

Anatol Dumbrava activează în cadrul instituției de doi ani în calitate de dirijor al corului. Profesorul spune că munca unui profesor nu este deloc ușoară. Această meserie necesită multă răbdare, sârguință și dedicație. Acesta este de părerea că tinerii specialiști trebuie motivați cu o remunerare decentă.

"Motivația financiară este pe primul plan, pentru că și noi avem necesitățile noastre, iar în spatele muncii noastre sunt nopți nedormite, griji și responsabilități", a menționat dirijorul.

Directoarea instituției, Nelly Berezovschi, afirmă că munca pedagogului este delicată și este important nu doar să cucerești sufletul copilului, dar să menții echilibrul și în relația cu părinții. Doamna a venit cu un mesaj de felicitare către tot colectivul de pedagogi urându-le sănătate, răbdare, perseverență și putere.

"Copiii sunt cei care ne apreciază, iar atunci când ei au încredere în noi, școala are viitor", a punctat directoarea liceului.