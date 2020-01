De sărbători, la muncă: Câte apeluri au preluat operatorii 112 de Revelion și Crăciun

Anul 2019 a fost destul de productiv și încărcat pentru cei 82 de operatori din cadrul Serviciului de Urgență 112, care reacționează rapid pentru siguranța și protecția cetățenilor Republicii Moldova. Zilnic, fiecare dintre ei recepționează aproximativ 500 de apeluri de urgență.

Aliona Morogai lucrează ca operator încă de la înființarea Serviciului 112. Ea spune că munca sa este una solicitantă, dar, cu toate acestea, își iubește meseria.

"Operatorii Serviciului 112 sunt mereu la muncă. Șapte zile pe săptămână, 24 ore pe zi și lucrăm practic fără pauză. Este important să atragem atenția la detalii, să fim responsabili și să avem o stare psihică echilibrată", a spus Aliona Morogai.

Operatorul Serviciului 112 susține că în noaptea dintre ani a fost un flux mai mare de apeluri - aproximativ 13 mii. Cifra este cu aproape trei mii mai mare decât în zilele obișnuite. Potrivit datelor oficiale, cel mai solicitat serviciu a fost cel de asistență medicală. În 69% dintre cazurile de urgențe reale a fost solicitată intervenția ambulanței. În noaptea de Revelion au mai fost înregistrare cazuri de incendii și infracțiuni contra vieții persoanei. Pe 7 ianuarie, atunci când moldovenii sărbătoresc Nașterea Domnului (Crăciunul pe stil vechi), la Serviciul 112 au apelat circa nouă mii de cetățeni din întreaga țară. Ce-i drept, nu toți au raportat situații de urgență.

"Lucrăm în fiecare duminică și la orice sărbătoare cu același elan și responsabilitate mare. Unii apelanți ne-au colindat, ne-au urat și ne-au felicitat cu prilejul sărbătorilor de iarnă", a relatat operatorul.

Specialistul în relații publice la Serviciul Național Unic de Urgență 112, Ana Carpovici, spune că o problemă majoră cu care se confruntă operatorii sunt apelurile abuzive sau false. Totuși, în 2019, s-a reușit diminuarea numărului de apeluri non-urgente cu nouă procente.

"Acum suntem la o medie de 59 la sută de apeluri non-urgente, înscriindu-se în media înregistrată la nivel european. Mai mult, în 2019 am participat în cadrul unei conferințe în Suedia, unde am primit o diplomă pentru implementarea unei tehnologii spațiale - localizarea mobilă avansată cu ajutorul căreia poate fi identificată locația apelantului în cazul în care acesta ne contactează de pe un telefon Android. Suntem în top 10 țări din Europa care are implementat acest sistem performant", a menționat Ana Carpovici.

Serviciul Național Unic de Urgență 112 a fost lansat în Republica Moldova acum aproape doi ani. Acesta are drept scop preluarea și procesarea apelurilor de urgență la un număr universal de telefon și reducerea timpului de intervenție a Serviciilor Specializate de Urgență prin localizarea automată a apelantului. Serviciul funcționează în regim nonstop, iar toate apelurile sunt gratuite pentru utilizatori, atât în rețeaua de telefonie fixă, cât și în cea mobilă.

În anul 2019, Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 a înregistrat în total peste trei milioane de apeluri.