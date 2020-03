Noutățile ediției din acest an a Festivalului Internațional de Muzică ”Mărțișor” - Video

CHIȘINĂU, 2 mar - Sputnik. Festivalul Internațional de Muzică ”Mărțișor - 2020” a venit cu mai multe noutăți în acest an. Moderatorul spectacolului de inaugurare a dezvăluit mai multe detalii pentru Sputnik Moldova.

”Asistența tehnică a festivalului anul acesta este absolut deosebită. Nu am mai văzut asemenea amenajare a scenei. Conceptual, spectacolul are alt mesaj decât tradiționalele concerte de deschidere a ”Mărțișorului”. Are un concept mai poetic - este vorba de Pastel”, a declarat Andrei Porubin.

Artistul Nicolae Glib a interpretat cea mai nouă piesa a sa special pentru echipa Sputnik Moldova.

”Acesta este un cântec mai proaspăt din repertoriul meu. Un cântec mai de glumă pentru cei de vârsta mea. Martie mereu se asociază cu faptul că în sfârșit am scăpat de iarnă”, a declarat interpretul, Nicolae Glib.

Tradițional, Festivalul aduce în fața publicului cele mai renumite colective artistice din țară: Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „Joc”, Orchestra simfonică a Filarmonicii Naționale „S. Lunchevici”, Orchestrele de muzică populară „Lăutarii”, „Folclor”, „Fluieraș”, „Mugurel”, ansamblul de acordeoniști „Concertino”, „Alex Calancea Band” și alții.

Ca la fiecare ediție, participanților la eveniment le este înmânat trofeul Festivalul Internațional de Muzică "Mărțișor". Prețul biletelor la spectacolele din cadrul Festivalului la Filarmonica Națională încep de la 250 de lei, iar la Palatul Național, de la 100 de lei.