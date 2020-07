Admiterea 2020: Ce avantaje oferă studiile la Academia de Studii Economice din Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova oferă studii în domeniul economic. Instituția de învățământ are șase facultăți. Printre acestea se numără: Business și Administrarea Afacerilor, Economie Generală și Drept și Tehnologii Informaționale și Statistică Economică.

Academia de Studii Economice oferă întreaga gamă de specialități economice. Academia dispune de săli de studii, laboratoare și cămine studențești. ASEM-ul are facultăți la ciclul de licență, școală masterală și două școli doctorale.

”Suntem în unul din spațiile bibliotecii științifice ASEM. Avem mai multe la număr. Este o bibliotecă modernă, dotată cu cea mai nouă literatură în domeniul științelor economice și nu doar. Peste 500 de mii de denumiri de cărți avem în bibliotecile ASEM-ului. În ultimul timp se pune foarte mare accent pe dezvoltarea componentei virtuale a bibliotecii noastre. Orice sursă informațională se plasează și în format electronic cu acces de la distanță. ASEM-ul este abonat la mai multe baze internaționale de date. Din centrul multimedia ASEM putem avea acces la peste 30 de denumiri de reviste economice din întreaga lume. Toate spațiile bibliotecilor ASEM sunt dotate cu acces wifi la internet și sunt puse la dispoziția studenților noștri oricând aceștia au nevoie”, a declarat pentru Sputnik Moldova, Grigore Belostecinic.

ASEM-ul dispune de săli de studii bine dotate tehnic care sunt puse la dispoziția studenților noștri. În aceste săli multifuncționale sunt organizate prelegeri cu studenți cât și un șir de alte evenimente. Universitatea dispune și de o bibliotecă virtuală.

Aceasta este dotată cu 70 de locuri de muncă pentru studenți. La fel, este dotată cu calculatoare. Studenții au acces liber la rețeaua internet și la un număr enorm la reviste științifice și alt gen de publicații din întreaga lume.

Academia de Studii Economice are colaborări internaționale. Instituția are un senat studențesc și un comitet sindical. ASEM-ul are un ziar, un post de radio și un studiou TV.

