VIDEO - Agricultorii au rămas cu plantațiile uscate pe deal: Au pierderi colosale

Agricultorii au rămas cu plantațiile uscate pe deal înainte ca acestea să dea rod.

”Aici a fost semănat grâu. Se observă încă spicul cu tot cu pai. Am replantat porumb, dar nici acesta nu a crescut, s-a uscat și el. Am semănat porumb, am făcut investiții în plantarea grâului și a porumbului, dar nu avem nici grâu, nici porumb. Nu a avut umiditate în sol și de asta s-a uscat. -Despre ce cheltuieli este vorba? – Sunt foarte mari. În jur la șase, șapte mii de lei.”

Fermierii au ieșit astăzi la protest pentru a cere ajutor autorităților. Seceta a compromis, în acest an, mii de hectare de terenuri însămânțate cu cereale.

