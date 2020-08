Formatiile moldovenesti urmeaza sa debuteze in cupele europene. Prognoze si pronosticuri

FC Petrocub, Sfintul Gheorghe Suruceni, FC Sheriff Tiraspol si Dinamo – Auto, vor debuta intr-o saptamina in cupele europene. In ultimii ani de putine ori s-a intimplat ca echipele noastre sa mearga in faza a doua a competitiei. Cum v a arata fotbalul dupa aceasta perioada de pandemie ? Care sunt asteptarile presedintilor de cluburi ? Toate aceste detalii le discutam cu Nicolae Usatii, finantatorul clubului Petrocub