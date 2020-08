Târg dulce în Capitală: Cât costă mierea și cu ce noutăți au venit apicultorii

Mai mulți apicultori din țară participă în aceste zile la un târg în centrul Capitalei. În acest an, mierea este cu 30 la sută mai puțină, iar prețurile au crescut cu până la 20 de lei pentru un kilogram.

CHIȘINĂU, 18 aug - Sputnik. Apicultorii din toată țara și-au dat întâlnire la un târg dulce organizat în centrul Capitalei. Începând de astăzi și până în data de 23 august, toți iubitorii de miere sunt așteptați la eveniment ca să-și facă provizii. Vizitatorii au posibilitate să guste mierea și să cumpere produsele care le sunt pe plac direct de la producători.

Apicultorii se plâng că practic nu au strâns miere de salcâm, iar din alte flori producția este mai puțină cu 30%. Asta s-a întâmplat din cauza înghețurilor de primăvară și a secetei.

''Ca anul acesta nici părinții, nici buneii nu au văzut așa an greu niciodată. Foarte puțină miere, anul acesta practic nu-i. Totuși, din ce am reușit să adunăm, am adus la târg miere de tei și flori. Sperăm să vină cât mai mulți cumpărători'', susține apicultorul Nicolae Jomiru.

Și prețurile au crescut cu până la 20 de lei pentru un kilogram. Totuși, cumpărătorii spun că nu-i sperie acest fapt.

''Am procurat miere de tot felul, adică pentru răceală, pentru tensiune, pentru liniștire. Prețurile sunt un pic mai mari, dar și muncă este multă'', a spus o cumpărătoare.

Prețul unui kilogram de miere variază între 70 și 150 de lei, cea mai scumpă fiind mierea de salcâm, care, de altfel, este încă de anul trecut, din rezervă. Târgul se va încheia duminică, iar oamenii sunt așteptați atât în Scuarul Catedralei, cât și la Teatrul de Operă și Balet.

