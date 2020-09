Ce înseamnă să fii vameș în Republica Moldova - Povestea lui Anatol Cotorobai: VIDEO

CHIȘINĂU, 4 sept- Sputnik. Anatol Cotorobai muncește în calitate de vameș deja de 29 de ani, chiar de la fondarea Serviciului Vamal. De opt ori pe lună vine la Punctul Vamala Palanca de la Chișinău, parcurgând 152 de km. De când a început pandemia, are mai mare responsabilitate la serviciu.

”După ce am dezinfectat mâinile, am măsurat temperatura, îmbrăcăm masca de protecție și cu asta se începe lucrul angajatului vamal. Totodată, trebuie să dezinfectăm și toate suprafețele cu care noi contactăm în timpul realizării atribuțiilor de serviciu”, a spus vameșul Anatol Cotorobai.

În această perioadă, numărul celor care trec prin Vama Palanca s-a redus cu 70 la sută sau chiar mai mult. De exemplu, vara trecută se înregistrau 1500 de unități de transport în 24 de ore, acum numărul acestora ajunge doar la peste 100.

”Dacă în anii trecuți la postul vamal se formau cozi la traversarea frontierei de către persoanele fizice, adică persoanele care mergeau în Ucraina la odihnă, la mare, la piața KM 7 pentru a cumpăra mărfuri pentru uz casnic, anul acesta, din cauza pandemiei, acest lucru nu se petrece”, a precizat vameșul.

Până acum s-au înregistrat 59 de cazuri de COVID-19 în rândul angajaților vamali. În prezent, 18 vameși se tratează de această infecție.

”Ca la fiecare persoană este fobia aceasta de a te infecta cu virusul COVID-19, însă respectând toate normele, toate restricțiile sperăm că totul va fi bine”, a spus Anatol Cotorobai.

Pandemia nu-i oprește însă pe moldoveni să comită încălcări. Cea mai frecventă fiind nedeclararea mărfurilor. Unii călători sunt chiar foarte inventivi când vor să ascundă ceva de ochii vameșilor.

”Un caz recent am avut. La intrare în Ucraina am atras atenția la un călător cam slăbuț. Peste câteva ore, la intrarea în țară, văd că s-a îngrășat considerabil. Verificând-ul, am depistat vreo 60 de maiouri pe el”, a povestit vameșul.

Vameșii mai verifică valizele călătorilor și cu ajutorul unui scaner modern.

”Ne apare imaginea și dacă este vreun obiect interzis de a fi introdus pe teritoriul țării noastre, atunci este marcat cu un cerculeț roșu”, a precizat Anatol Cotorobai.

După 24 de ore, Anatol Cotorobai își încheie programul de muncă. Este mândru că activează în Sistemul Vamal, iar cea mai mare împlinire este atunci când călătorii nu încalcă legea

”Munca de vameș nu este atât de ușoară cum ar părea la prima vedere. Este o responsabilitate destul de mare pentru a lua o decizie corectă”, a mai spus el.

Anual, în data de 4 septembrie, în Moldova este marcată ziua lucrătorului vamal. În acest an instituția a împlinit 29 de ani de la fondare.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova