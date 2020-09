VIDEO: Viața piloților și a însoțitoarelor de bord

CHIȘINĂU, 19 sept. - Sputnik. Ziua de muncă a piloților și însoțitoarelor de bord poate începe fie la 06.00 dimineața, fie la 19:00 seara sau chiar după miezul nopții. Întotdeauna vin la serviciu cu câteva ore înainte de decolare.

Se informează despre planul zborului, condițiile meteo, profilul călătorilor și alte detalii tehnice. După ce sunt verificați minuțios, la fel ca pasagerii, membrii echipajului pregătesc nava de zbor. Vasile Pleșca este pilot de 36 de ani, iar în acest timp a acumulat 15 mii de ore de zbor.

”Asta a fost dorința mea de mic copil, fiindcă să fii pilot e ceva extraordinar. Am trecut școala militară din Rusia. Șase ani am lucrat ca pilot instructor. Am început a zbura pe avioane de tip sovietic aici, apoi am trecut la avioanele contemporane de tip Airbus”, a povestit Vasile Pleșca.

Deși pare greu de crezut, pilotul spune că nu este complicat să conduci un avion.

”E mai simplu și mai ușor să zbori pe aeronavă decât să mergi cu o mașină pe o șosea aglomerată, unde regulile nu prea se respectă, în aer toate regulile se respectă și totul este pus la punct. De aceea este cel mai sigur tip de transport din lume”, susține pilotul.

Chiar dacă are o experiență destul de bogată, Vasile Pleșca spune că de fiecare dată când se află în aer are emoții.

”Ca să devii pilot, trebuie să fii un om curajos, să ai o sănătate foarte bună, să dorești să zbori, să nu te temi și permanent să înveți”, ne-a mărturisit Vasile Pleșca.

Un rol important în avion îl au și însoțitoarele de bord. Ele au responsabilitatea de a-i ajuta pe cei mici, vârstnicii, dar și pe persoanele cu nevoi speciale în timpul zborului.

”Noi suntem cei care aplanăm toate situațiile și facem ca pasagerul să se simtă confortabil. De fiecare dată îmi zic că am făcut o alegere bună și sunt fericită că mă împlinesc în această profesie”, spune însoțitoarea de bord Eugenia Tabără.

În plus, ele trebuie să arate mereu perfect.

”O însoțitoare de bord trebuie să fie într-o formă fizică bună, să aibă un machiaj simplu și lejer, părul trebuie să fie aranjat, trebuie să fie odihnită ca să fie mereu primitoare și zâmbitoare”, a dezvăluit însoțitoarea de bord Ana Leu.

Piloții și însoțitoarele de bord nu au program fix de muncă, iar acesta este cel mai mare sacrificiu. Ei pot petrece Revelionul sau Paștele fie deasupra unui ocean, fie deasupra unui lanț muntos.

De Ziua Aviației Civile Sputnik a pregătit un material despre rutina unui echipaj.

