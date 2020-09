Anastasia Lisovaia va participa în semifinala "Tu ești super"

Anastasia participă la acest concurs internațional deja a doua oară. Prima data a participa la concursul "Tu ești super" anul trecut. Atunci ea a fost invitată să participe și la ediția din anul acesta.

Ea spune că anul trecut a avut mai multe emoții, nu și anul acesta. Asta și pentru că a mai crescut. Dar și pentru că a exersat mult, a relatat tânăra interpretă pentru Sputnik.

În acest nou sezon Anastasia este una dintre concurentele care au evoluat în deschiderea spectacolului, chiar din prima zi ea s-a înfățișat în fața juraților, printre care se află liderul grupului roc "Ночные Снайперы", Diana Arbenina, interpretul și actorul Alexei Vorobiov, compozitorul Igor Krutoi și interpreta Iolka.

Reprezentanta Moldovei, care este susținută de bunica ei Ecaterina, va interpreta o piese de-a Sofiei Rotaru - "Только этого мало" (Doar că asta e puțin – traducerea noastră) și a ajuns în finala concursului. Este adevărat că, deși a avut un mare succes, pe scenă Anastasia a vărsat o lacrimă. Și asta pentru i-a fost jale de ceilalți concurenți care nu au promovat în următoarea etapă și vi obligați să meargă acasă.

"Am devenit prieteni și nu vreau ca ei să plece. Mi-aș dori ca tot ei să vină în următorul sezon, așa cum am venit și eu. În sezonul trecut eu am fost indispusă că nu am trecut în următoarea etapă, dar am depus efort să fiu mai bună și iată că am reușit", a declarat Anastasia pentru Sputnik.

"Tu ești super!" este un concurs organizat de compania de televiziune NTV și de Agenția Internațională de Presă și Radio Sputnik, cu sprijinul Ministerului Educației al Federației Ruse. Proiectul oferă copiilor rămași fără îngrijire părintească șansa de a-și îndeplini visele.

În noul sezon participă la show 58 de concurenți din Rusia, Ucraina, Belarus, Georgia, Abhazia, Kârgâzstan, Moldova, Azerbaidjan și Estonia. Participanții vor fi evaluați de către liderul trupei „Nochnie Snaiperî” Diana Arbenina, interpetul și actorul Aleksei Vorobiov, compozitorul Igori Krutoi și interpreta Iolka.

Anterior și alți reprezentanți ai Moldovei au participat la concursul internațional. În primul sezon al competiției, publicul a fost cucerit de Cristina Covalenco, în vârstă de 16 ani, de la internatul Ceadîr-Lunga și de Anna Ierhan, în vârstă de 8 ani, de la internatul din satul Cărpineni.

În 2017, la concursul „Tu ești super! Dansuri” Moldova a fost reprezentată de Tatiana Untilova, Olga Șumeiko și Emilia Danici de la casa de copii de tip familial din orașul Bender.

În 2018, în al doilea sezon al proiectului „Tu ești super!” a participat Maxim Gnatiuc în vârstă de 18 ani, din orașul Bălți, care a ajuns până în semifinală.

