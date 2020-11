Igor Dodon a votat în turul doi al alegerilor prezidențiale din Moldova

Candidatul independent la prezidențiale, Igor Dodon, a venit la secția de vot împreună cu soția sa, aproape de ora 10:00.

Dodon a declarat că înainte de a veni la secția de votare a fost cu soția la mănăstire și au aprins câte o lumânare.

”Mă bucur că azi suntem mai activi. Cetățenii dau dovadă de responsabilitate și patriotism aici, în țară, dar și peste hotare. Am votat pentru independența și statalitatea țării. Cred în viitorul țării. Am votat pentru pace, liniștea interetnică, pentru schimbări spre bine. Avem nevoie de schimbări, nu șocuri, și ele vor fi asigurate. Am votat pentru echitate socială, dezvoltare economică, echilibru în relațiile externe, eu nu vreau ca Republica Moldova să fie un pion în jocul geopolitic. Am votat pentru relații de prietenie bune cu UE, Federația Rusă, Ucraina și România”, a declarat Igor Dodon.

Declarații de presă a făcut și Galina Dodon, soția lui Igor Dodon.

”Am votat pentru o țară prosperă, unde este bunăstare, liniște și pace”, a spus Galina Dodon.

