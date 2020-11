Moș Crăciun în mască anti-gaz: Cum rezistă actorii în vreme de pandemie

Un Moș Crăciun din Celiabinsk a povestit despre modul în care iese din situație când felicitările tradiționale și matineele sunt interzise din cauza coronavirusului.

Un actor cu 20 de ani de experiență, Dmitri Varfolomeev, este acum nevoit să lucreze pe un taxi. El spune că anterior, pe această vreme, avea deja planificate toate activitățile, însă în acest an situația este total diferită.

"De obicei, până la începutul lunii noiembrie aveam programul (pentru sărbătorile de Anul Nou) pregătit. Am vorbit cu toată lumea, am discutat despre toate, am făcut totul, chiar am repetat câteva piese cu profesorii, cu copiii, dar fără mine", spune Varfolomeev.

Restricțiile legate de coronavirus în regiunea Celiabinsk au fost prelungite până pe 27 decembrie. Nu vor fi artiști sau părinți la matineele din grădinițe. Potrivit viceguvernatorului regiunii, Irina Geht, autoritățile nu intenționează să închidă cinematografele și centrele comerciale. Cu toate acestea, dacă situația continuă să se înrăutățească, vor fi impuse restricții totale asupra evenimentelor de masă în regiune.

