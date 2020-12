Protestul agricultorilor: Motivul pentru care au ieșit în stradă

CHIȘINĂU, 1 dec- Sputnik. Agricultori din toate zonele țării au venit astăzi în Piața Marii Adunări Naționale să-și exprime nemulțumirea față de intenția Guvernului de a majora taxa TVA în agricultură de la 8% la 12%.

”Iată ce vrea să facă mai exact Guvernul: orice importator achită o taxă la vamă de 20%, acum ei vor să o facă de 12%, deci Guvernul vrea să micșoreze venitul în bugetul statului. La exportul cerealelor se achită 8%, dar statul vrea să majoreze la 12%, să le dea mai mult. Nouă, producătorilor care nu putem exporta, într-un an agricol benefic nu ne va ajunge TVA și vom achita în bugetul statului. Guvernul lobează interesul importatorilor și exportatorilor, iar noi vom fi nevoiți să lăsăm tot și să plecăm peste hotare”, a declarat Sergiu Stefanco, agricultor din raionul Căușeni.

Cu măști pe față și pancarte în mâini, fermierii au încercat să respecte măsurile de protecție stabilite în contextul pandemiei COVID-19. Agricultorii s-au plâns și de faptul că nu au fost susținut în urma pierderilor suportate la culturile de grupa a doua afectate de secetă.

”Seceta din acest an ne-a provocat pagube enorme, iar fără susținerea statului nu putem să revenim la starea pe care am avut-o până la această secetă. În august, când am protestat și am cerut ajutor de la stat, în timpul negocierilor cu factorii de decizie am rugat să fie convocată o ședință cu furnizorii și băncile ca să reeșaloneze datoriile acumulate față de ei. Așa se face că băncile și companiile specializate în imputuri ne-au intrat în situație, au fost mai receptivi, chiar dacă au avut mici condiții impuse, dar Guvernul așa și nu s-a implicat la solicitarea noastră”, a menționat Mihai Gribincea, agricultor.

”Toți am așteptat că vom fi ajutați la pierderile suportate la grupa a doua de cereale, dacă s-ar fi ținut de cuvânt, azi noi nu eram aici. Mulți dintre noi nu au ce ara și pregăti pământul pentru semănat nici acum și nici la primăvară”, a precizat Mihail Bobicov, agricultor.

Fermierii susțin că intențiile autorităților nu sunt justificate.

”12% la producția agricolă favorizează doar importatorii și exportatorii și în niciun caz fermierii. Noi chiar ne gândim care este cauza că s-a recurs la așa politică. Au mai fost anterior astfel de intenții și mulți agricultori au falimentat, alții au rămas cu datorii și s-a întors la TVA-ul de 8%, care este o balanță pentru ca agricultorii să poată face măcar ceva investiții în agricultură. Nu am venit să dăm jos cineva, ci să ne apărăm drepturile, căci în spatele nostru stau oameni”, a spus Iurie Vrabie, agricultor din raionul Ungheni.

Niciun reprezentant al Guvernului nu a ieșit în fața protestatarilor. Nu au venit să vorbească cu agricultorii nici reprezentanții Parlamentului.

”Acești parlamentari care într-un fel ar trebui să ne reprezinte pe noi, căci noi i-am ales acolo, azi îi vedem că nu fac nimic pentru noi. Ar putea chiar să voteze acest buget și să ne lase la marginea prăpastiei. Îi îndemnăm să se întrunească în mod de urgență acești factori de decizie pentru a discuta problema și a găsi soluții. Soluții sunt, dorință să fie”, a declarat Ion Plămădeală, producător agricol din raionul Leova.

Manifestațiile au fost supravegheate de către polițiști. După ce au ținut discursuri, agricultorii au votat unanim o declarație. În document se menționează că, deși agricultura este una dintre principalele ramuri ale economiei naționale, Guvernul are o abordare superficială în privința problemelor cu care se confruntă fermierii.

”Cerem Parlamentului să oblige Guvernul să asigure alocații financiare pentru plata compensațiilor agricultorilor afectați de secetă, să identifice mijloace financiare pentru majorarea semnificativă a Fondului de Subvenționarea și să purceadă la subvenționarea directă în agricultură, să identifice mijloace pentru instituirea accizelor la motorina utilizată, să nu permită majorarea presiunii fiscale de la 8% la 12%, o întrevedere urgentă cu conducerea Parlamentului și fracțiunile parlamentare pentru a aborda revendicările”, a spus Vasile Mirzenco, director executiv al Federației Naționale a Fermierilor.

Agricultorii le-au dat la parlamentarilor termen de 24 de ore pentru a-i invita la discuții și pentru a găsi soluții la probleme fermierilor. În caz contrar, ei afirmă că vor lua măsuri mai dure decât protestul de astăzi.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova