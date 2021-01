Video - Ce face o moscovită sub apa rece ca gheața

Locuitoarea orașului Moscova, Ecaterina Nekrasova, a stabilit un nou record mondial între femeile care înoată pe sub gheață fără combinezon. Ea a parcurs tocmai 85de meri pe sub gheață lacului Baikal, în data de 7 decembrie.

Conducătorul clubului înotătorilor pe timp de iarnă, Andrei Bugai, înainte de a da star înotului pe sub gheață, a măsurat distanța de 85 de metri pe gheață. Dar, în gheață au fost săpate copci nu doar la star și la finiș, dar și de-a lungul au fost făcute copci de rezervă. Pe sub apă a fost întinsă și o sfoară ca înotătoarea să se poată ghida.

Ecaterina Nekrasova a înotat pe sub apă distanța de 85 de metri într-o minută jumătate.

Și bineînțeles înotul pe sub gheață a fost filmat.

